ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка Воронеж"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Банка Воронеж", говорится в сообщении ЦБ.

"В результате проведения банком "Воронеж" "схемных" операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера", - отмечается в сообщении.

В июне текущего года банком осуществлены сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, указывает ЦБ.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации были установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

ЦБ отмечает, что неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

"Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. Более того, в их действиях установлены признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в связи с чем соответствующая информация будет направлена Банком России в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

ЦБ также отмечает, что банк "Воронеж" является участником системы страхования вкладов.

"Банк Воронеж" по итогам первого квартала занимает 209-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".