Рынок акций РФ открылся снижением РТС на 0,6% и ростом индекса МосБиржи на 0,1%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне стабилизации нефти и разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2255,44 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1134,41 пункта (-0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 62,55 рублей (-0,08 рубля).

Подорожали рублевые бумаги "Аэрофлота" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "Татнефти" (+0,2% и +0,8% "префы").

Просели акции "РусАла" (-1%), "Мечела" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Распадской" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику: просел Dow Jones (-0,1%) на акциях банков, выросли S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,9%), причем последний установил очередной рекорд.

Поддержку рынку в четверг оказали сильные статданные по американской экономике. Итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) также были позитивно восприняты рынком.

Розничные продажи в США в мае выросли на 0,8% при прогнозах роста на 0,4%, сократилось за неделю число первичных заявок на пособие по безработице при прогнозах роста.

ЕЦБ в четверг сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях и объявил, что они будут неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года. При этом с октября Центробанк еврозоны сократит объемы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с 30 млрд евро до 15 млрд евро в месяц. Программа QE будет завершена в декабре текущего года.

Также руководители Европейского Центробанка понизили прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 год с 2,4% до 2,1%, но повысили оценки инфляции на 2018-2019 годы.

Президент США Дональд Трамп принципиально одобрил введение дополнительных пошлин на китайские товары на общую сумму примерно в $50 млрд, и об этом решении, которое может приблизить две страны к торговой войне, официально может быть объявлено уже в пятницу, сообщают мировые СМИ.

Пекин ранее обещал дать ответ на любые шаги США в отношении китайского экспорта.

На этом фоне в пятницу в Азии динамика фондовых индексов смешанная (Япония выросла на 0,5%, Китай из-за пошлин США просел на 0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Банк Японии, завершивший в пятницу очередное двухдневное заседание, сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, как и ожидалось. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%.

Нефть утром в пятницу пытается стабилизироваться, но неделя завершается снижением второй раз подряд, пока инвесторы пытаются понять, собираются ли участники Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники вне картеля постепенно наращивать нефтедобычу.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени составила $75,94 за баррель (без изменений и -1% в четверг), августовская цена WTI - $66,71 за баррель (+0,03% и +0,4% накануне).