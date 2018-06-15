Экономика

Денежная база в России выросла с 1 по 8 июня на 144 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 8 июня составил 10062,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 1 июня денежная база в России равнялась 9918,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,45%, или на 144 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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Теги: ЦБ РФ
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