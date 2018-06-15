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Центробанк спрогнозировал повышение инфляции до 4-4,5% в 2019 году

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию в конце 2018 года на уровне 3,5-4% и ее краткосрочное повышение до 4-4,5% в 2019 году, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

В сообщении говорится, что Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. Эта мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году.

По оценке ЦБ РФ, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году.

Прежний прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год был на уровне 3-4%, на 2019 год - 4%.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

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Теги: Банк России, Центробанк, ЦБ
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