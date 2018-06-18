Рубль снизился к доллару и укрепился к евро на старте торгов понедельника

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,19-63,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,28 руб./$1 (+12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,27 руб./EUR1 (-7 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,59 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 59,74 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 73,71 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики основных валют следом за укреплением доллара США на глобальном рынке, в том числе, к единой европейской валюте. В пятницу Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25-процентные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров. Долларовый индекс ICE растет на 0,25%, до 94,68 пунктов, по итогам прошлой недели индекс увеличился на 1,3%, при этом евро подешевел почти на 1,5% в паре с долларом.

Нефть в понедельник снизилась до минимума за шесть недель в ожидании переговоров ведущих нефтедобывающих стран в конце этой недели. Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по Москве 18 июня опустилась на 0,53% - до $73,05 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 1,56% - до $63,77 за баррель. По итогам прошлой недели Brent опустилась на 4%, WTI - на 2,7%.

Россия и Саудовская Аравия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки, говорится на странице Минэнерго РФ в Facebook по итогам визита главы ведомства Александра Новака в Саудовскую Аравию.

Представитель Минэнерго РФ уточнил "Интерфаксу", что речь идет об увеличении нефтедобычи на 1,5 млн б/с от уровня октября 2016 года. По его словам, такая мера предлагается на третий квартал с тем, чтобы в сентябре посмотреть на ситуацию и принять решение о дальнейших действиях.

В эту пятницу в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, в субботу - переговоры в формате ОПЕК+.