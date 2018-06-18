Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,5-0,8%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим снижением цен blue chips на фоне негативной динамики мировых площадок из-за торговых споров США и Китая, также давление оказывает дешевеющая нефть в преддверии встречи крупнейших производителей сырья в конце недели; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-0,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2226,61 пунктов (-0,5%), индекс РТС - 1108,16 пункта (-0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 63,32 руб. (+0,16 рубля).

В лидерах отката выступили лишившиеся на бирже дивидендной составляющей бумаги "Северстали" (-5,6%, до 981,4 рубля; выплаты за IV квартал 2017г составят 27,72 рубля, за I квартал 2018г - 38,32 рубля), также подешевели рублевые акции "Распадской" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "РусАла" (-1%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%).

Подросли бумаги "Ростелекома" (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (+1,5%), "Башнефти" (+1,4%).

Во "втором эшелоне" из-за отсечки дивидендов также упали акции "Ленэнерго" (-2,7% и -9,6% "префы").

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу снизились после того, как власти США официально объявили о введении импортных пошлин на товары из Китая, сообщает MarketWatch. Дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.

При этом ряд американских СМИ сообщил о том, что это только "первая волна" ограничительных мер, и президент США Дональд Трамп готовит второй пакет пошлин, которые коснутся товаров еще на $100 млрд.

Правительство Китая отреагировало на действия США заявлением о намерении немедленно предпринять аналогичные меры. В частности, Китай намерен с 6 июля ввести пошлины на импорт ряда американских товаров.

Из-за торговых споров между США и КНР негативная динамика индексов преобладает в понедельник в Азии (Япония просела на 0,7%, Китай не работает) и минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Нефть упала до минимума за 6 недель в ожидании встречи ОПЕК 22 июня.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени снизилась до $73,03 за баррель (-0,6%), августовская цена WTI - до $63,83 за баррель (-1,6%). По итогам прошлой недели Brent опустилась на 4%, WTI - на 2,7%.