Единороссы услышали от главы ЦБ "проблемные" прогнозы по инфляции

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании президиума фракции "Единая Россия" назвала "достаточно проблемные" цифры инфляции, ожидаемые к концу года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.

"Сейчас у нас инфляция 2,8 процентов. Набиуллина говорила, что с учетом повышенных цен на бензин и НДС в данном случае, которые говорят о том, что где-то на 1% может быть повышена инфляция. Поэтому ожидаемые итоги года могут быть выше, чем были прогнозные, те, которые были заложены - есть такие опасения со стороны Центрального банка", - сказал Рязанский в понедельник по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия", отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее он сообщил журналистам, что "сегодня Набиуллина на заседании фракции, рассказывая о предполагаемой инфляции, называла уже цифры достаточно проблемные".

Заседание фракции проходило в закрытом для прессы режиме.

В минувшую пятницу сообщалось, что ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию в конце 2018 года на уровне 3,5-4% и ее краткосрочное повышение до 4-4,5% в 2019 году. По прогнозам регулятора, темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.