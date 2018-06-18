Недельный рост цен на бензин в РФ замедлился до 0,1%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста цен на бензин во вторую неделю июня резко замедлились на фоне снижение акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня и договоренности правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая, свидетельствуют данные Росстата.

Бензин с 5 по 9 июня (из-за праздников период короче, чем неделя) подорожал на 0,1% после роста на 1,4%, 1,9%, 1,8% и 1,1% в предыдущие четыре недели. С начала июня цены на бензин выросли на 0,9%, с начала года - на 8,2%.

Дизтопливо с 5 по 9 июня подорожало на 0,1% после роста на 1,2%, 1,9%, 1,6% и 1,1% предыдущие четыре недели. С начала года до 9 июня дизтопливо подорожало на 8,5%.

За прошедшую неделю в 32 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него выросли в Челябинске - на 2,4%, Кызыле, Элисте, Владимире и Севастополе - на 1,1-1,8%.

Снижение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов. Более всего цены снизились в Красноярске - на 0,7%, Астрахани - на 0,5%, Омске, Иваново, Ярославле и Архангельске - на 0,4%.

В Москве за прошедший период цены на бензин остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 45,50 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,80 до 47,65 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,20 до 42,49 руб., марки АИ-95 - от 43,00 до 45,84 руб. за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 9 июня составила 43,48 руб. (4 июня - 43,43 руб.), в том числе марки Аи-92 - 41,74 руб. (41,68 руб.), Аи-95 - 44,69 руб. (44,64 руб.). Дизтопливо 9 июня стоило в среднем по стране 44,44 руб. (4 июня - 44,42 руб.).

Производство бензина в России с 4 по 10 июня выросло по сравнению с предыдущим периодом мониторинга на 1,8% и составило 783,5 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 1,4% - до 1 млн 471,1 тыс. тонн.