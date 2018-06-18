Экономика

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в I квартале на 1,3%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в I квартале 2018 года на 1,3%. Соответствующее сообщение Росстат распространил в понедельник.

Предварительная оценка Росстата была опубликована 16 мая и оказалась лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало рост ВВП в I квартале в 1,1%.

В IV квартале 2017 года рост ВВП РФ в годовом сравнении равнялся 0,9%, в III квартале - 2,2%, во II квартале - 2,5%, в I квартале - 0,6%. В целом за 2017 год экономика России выросла на 1,5%.

Объем ВВП России за I квартал 2018 года составил в текущих ценах 22 трлн 239,4 млрд. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2018 года по отношению к ценам I квартала 2017 года составил 106,8%.

Значительный рост валовой добавленной стоимости в I квартале 2018 года был зафиксирован в финансовой и страховой сферах - на 5,9% в годовом сравнении, в сфере операций с недвижимым имуществом - на 3,9%.

Валовая добавленная стоимость в обрабатывающих производствах в I квартале 2018 года выросла на 1,9%, в добыче полезных ископаемых - на 0,7%. В сфере транспорта валовая добавленная стоимость выросла на 0,9%, в сфере связи - на 0,3%. В оптовой и розничной торговле этот показатель в январе-марте 2018 года был на уровне I квартале 2017 года. В строительстве падение в I квартале составило 5,1%, в сельском хозяйстве - снижение на 0,1%.

Как сообщалось, ЦБ ожидает рост ВВП РФ во II и III кварталах в интервале 1,1-1,6%. В целом в 2018 году Банк России прогнозирует рост экономики в 1,5-2,0%.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на прошлой неделе озвучил интервал по прогнозу роста ВВП на 2018 год в 1,6-2,1%, признав, что есть существенные риски, что рост окажется ниже официального прогноза правительства в 2,1%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце мая-начале июня равняется 1,6%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Росстат
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
 Минтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возрастаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста
Как отметили в ведомстве, это коснется только неработающих пенсионеровПодробнее
 Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в годПодробнее
США официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяСША официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
Американские власти ввели дополнительные пошлины на общую сумму примерно в $50 млрдПодробнее
 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Рубль немного укрепился на фоне решения регулятораПодробнее
 Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточный транзит газаПодробнее
 Цены на заправках в России пошли внизЦены на заправках в России пошли вниз
В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили растиПодробнее
 Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
 Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ миреУкраина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2ЭкономикаФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах

Сборная Швеции победила Корею в матче ЧМ-2018

Сборная Швеции победила Корею в матче ЧМ-2018Встреча прошла в Нижнем Новгороде Подробнее

Cбивший пешеходов в Москве таксист полностью признал вину

Подозреваемый в злоупотреблении глава Мичуринска ушел в отставку

Мосгорсуд оставил экс-мэра Ялты под стражей

Надеждин подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Подмосковья

Гудков подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы

Ливия потеряла два крупных резервуара нефти после обстрела в порту Рас-Лануф

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в I квартале на 1,3%

Недельный рост цен на бензин в РФ замедлился до 0,1%

Рекордное за 12 лет число американцев оказались довольны состоянием дел в США

Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у западных границ РФ

Госдума будет принимать отзывы регионов о пенсионной реформе до середины июля

Турецкие войска с согласия США вошли на окраину сирийского Манбиджа

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторникОжидаются порывы ветра, небольшие дожди и грозы в некоторых районах Подробнее

Сбившему пешеходов в центре Москвы таксисту предъявили обвинение

Миннауки будет утверждать руководителей научных организаций по согласованию с РАН

Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕ

Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕПо мнению FT, у бывшего вице-премьера "впечатляющее резюме, как в шахматах, так и в политике" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция1 : 0Матч завершенРеспублика Корея Республика КореяМатч завершенГранквист (65, с пенальти)GБельгия Бельгия– : –18:00Панама Панама18:00GТунис Тунис– : –21:00Англия Англия21:00