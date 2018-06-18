Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в I квартале на 1,3%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в I квартале 2018 года на 1,3%. Соответствующее сообщение Росстат распространил в понедельник.

Предварительная оценка Росстата была опубликована 16 мая и оказалась лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало рост ВВП в I квартале в 1,1%.

В IV квартале 2017 года рост ВВП РФ в годовом сравнении равнялся 0,9%, в III квартале - 2,2%, во II квартале - 2,5%, в I квартале - 0,6%. В целом за 2017 год экономика России выросла на 1,5%.

Объем ВВП России за I квартал 2018 года составил в текущих ценах 22 трлн 239,4 млрд. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2018 года по отношению к ценам I квартала 2017 года составил 106,8%.

Значительный рост валовой добавленной стоимости в I квартале 2018 года был зафиксирован в финансовой и страховой сферах - на 5,9% в годовом сравнении, в сфере операций с недвижимым имуществом - на 3,9%.

Валовая добавленная стоимость в обрабатывающих производствах в I квартале 2018 года выросла на 1,9%, в добыче полезных ископаемых - на 0,7%. В сфере транспорта валовая добавленная стоимость выросла на 0,9%, в сфере связи - на 0,3%. В оптовой и розничной торговле этот показатель в январе-марте 2018 года был на уровне I квартале 2017 года. В строительстве падение в I квартале составило 5,1%, в сельском хозяйстве - снижение на 0,1%.

Как сообщалось, ЦБ ожидает рост ВВП РФ во II и III кварталах в интервале 1,1-1,6%. В целом в 2018 году Банк России прогнозирует рост экономики в 1,5-2,0%.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на прошлой неделе озвучил интервал по прогнозу роста ВВП на 2018 год в 1,6-2,1%, признав, что есть существенные риски, что рост окажется ниже официального прогноза правительства в 2,1%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце мая-начале июня равняется 1,6%.