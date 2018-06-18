Прибыль банков РФ за пять месяцев снизилась до 527 млрд рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-мае 2018 года сократили прибыль на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 527 млрд рублей, свидетельствует статистика на сайте ЦБ РФ.

За пять месяцев 2017 года российские банки заработали 653 млрд рублей.

"На формирование финансового результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Без учета таких банков прибыль банковского сектора за пять месяцев составила 717 млрд рублей", - говорится в комментарии регулятора.