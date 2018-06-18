Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России
Экономика

Прибыль банков РФ за пять месяцев снизилась до 527 млрд рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-мае 2018 года сократили прибыль на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 527 млрд рублей, свидетельствует статистика на сайте ЦБ РФ.

За пять месяцев 2017 года российские банки заработали 653 млрд рублей.

"На формирование финансового результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Без учета таких банков прибыль банковского сектора за пять месяцев составила 717 млрд рублей", - говорится в комментарии регулятора.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
 Минтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возрастаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста
Как отметили в ведомстве, это коснется только неработающих пенсионеровПодробнее
 Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в годПодробнее
США официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяСША официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
Американские власти ввели дополнительные пошлины на общую сумму примерно в $50 млрдПодробнее
 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Рубль немного укрепился на фоне решения регулятораПодробнее
 Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточный транзит газаПодробнее
 Цены на заправках в России пошли внизЦены на заправках в России пошли вниз
В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили растиПодробнее
 Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
 Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ миреУкраина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2ЭкономикаФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах

В Киргизии задержан экс-премьер Сатыбалдиев

Это уже второй бывший глава правительства, задержанный по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Подробнее

iPhone будет передавать координаты в службу спасения при звонке на 911

Бывший мэр Ухты получил 7,5 лет колонии за махинации с землей

Сбивший пешеходов в Москве таксист арестован

Сбивший пешеходов в Москве таксист арестованВодителя из Киргизии отправили под стражу до 16 августа Подробнее

Британского болельщика оштрафовали на тысячу рублей за дебош в поезде

Лавров обсудил с Помпео обстановку в Сирии и на Корейском полуострове

ВОЗ признала игроманию заболеванием

Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили

Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиОдин из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил руку Подробнее

Трамп раскритиковал миграционную политику в Германии

Бывшего израильского министра обвинили в шпионаже в пользу Ирана

Сборная России сыграет против Египта в красной форме

Книгу российского фантаста Сахарова запретили на Украине

Склады стройматериалов загорелись рядом с вокзалом в Ярославле

Калининградские рестораны оказались не готовы к наплыву болельщиков ЧМ

Большинство заведений не стали работать ночью после матча, зато были открыты музеи Подробнее

Прибыль банков РФ за пять месяцев снизилась до 527 млрд рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция1 : 0Матч завершенРеспублика Корея Республика КореяМатч завершенГранквист (65, с пенальти)подробнееGБельгия Бельгия0 : 0ПерерывПанама ПанамаПерерывGТунис Тунис– : –21:00Англия Англия21:00