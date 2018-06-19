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Иена начала активно расти на новых угрозах Трампа в адрес Китая

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Опасения валютных трейдеров по поводу эскалации внешнеторгового конфликта США с Китаем вновь усилились после новых заявлений президента США Дональда Трампа, что привело к росту защитных активов, включая золото и иену.

При этом пара доллар-евро в целом стабильна и торгуется в 8:43 по московскому времени в районе $1,1625 против $1,1623 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в это время в районе 127,50 иены по сравнению со 128,49 иены в понедельник. Курс доллара составляет 109,68 иены против 110,55 иены накануне.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,11%.

Рост курса австралийского доллара к доллару США превышает 0,6%.

Ранее Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд, сообщил Белый дом. "Необходимы дополнительные меры, чтобы подтолкнуть Китай к изменению несправедливой политики, открытию рынка для товаров из США, принятию более сбалансированных торговых отношений", - сказал Трамп.

Эксперты отмечают, что если Китай ответит симметрично, как ранее обещали власти КНР, объем торговли между странами может сократиться, что способно замедлить темпы роста мировой экономики.

Тем временем курс австралийского доллара к доллару США упал во вторник на 0,5%, впервые за последний год опустившись до менее $0,74. Австралия сильно зависит от экономики Китая, крупнейшего импортера австралийского сырья.

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Теги: иена, Китай, Дональд Трамп, США
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