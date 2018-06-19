Экономика

Китайский индекс Shanghai Composite упал до минимума за два года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в понедельник из-за торговых споров США и Китая и опасений полномасштабной мировой торговой войны.

Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite упал на 3% и опустился ниже 3000 пунктов впервые с сентября 2016 года, юань в паре с долларом достиг минимума с середины января.

Президент США Дональд Трамп грозит обложить высокими пошлинами импорт китайских товаров еще на $200 млрд в год. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.

Японский Nikkei 225 в понедельник снизился на 1,4%, более широкий индекс Topix - на 0,4%. Иена подорожала почти на 0,8% к доллару на фоне возросшего спроса на защитные активы.

Гонконгский Hang Seng рухнул на 2,3%, китайский Shenzhen Composite - на 4,4%.

Индийский Sensex опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%.

Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2% на фоне снижения курса австралийского доллара в связи с торговыми переговорами. Сингапурский Straits Times поднялся на 0,3%.

Цены на железную руду и сталь снижаются максимальными темпами с марта из-за опасений, связанных с мировой торговлей. Фьючерсы на сталь в Шанхае потеряли 3,6%, железная руда в Даляне подешевела на 5,8%, до минимума за два месяца.

Сталь для строительных конструкций включена в список товаров из Китая на $50 млрд в год, которые США обложат пошлинами в размере 25% с 6 июля.

Лидерами падения в материковом Китае являются высокотехнологичные компании (-5,3% в Шанхае и -5,6% в Шэньчжэне), операторы связи и производители сырья. Максимальное допустимое падение в пределах торговой сессии (на 10%) продемонстрировали Shenzhen Rapoo Technology, Beijing Wanji Technology, Shenyu communication Technology и более десятка других компаний.

Стоимость ценных бумаг ZTE в Гонконге рухнула на 26%. Во вторник Конгресс США принял решение восстановить штрафные санкции в отношении китайской компании. С 13 июня, когда возобновились торги акциями ZTE, ее капитализация упала на 62%.

В Японии на фоне укрепления иены снижаются котировки акций экспортных компаний: Komatsu - на 2,2%, Honda - на 1,2%, Sony - на 1%.

Азиатские поставщики Apple также существенно пострадали, несмотря на сообщения в СМИ о том, что американские пошлины не затронут собираемые в Китае смартфоны iPhone. Рыночная стоимость Cowell Holdings, производителя камер для iPhone, обвалилась на 10% на торгах в Гонконге, до рекордного минимума. SunnyOptical потеряла 6,4%, AAC Technologies - 3,6%.

В Австралии наиболее значительно дорожают акции компаний, связанных со здравоохранением (+2%), а также нефтегазовых концернов (+1,1%).

При этом цены на жилье в Австралии снизились в январе-марте на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, столь значительного падения не наблюдалось уже семь лет. Аналитики, однако, в среднем ожидали более резкого падения цен - на 1%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Китай, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
 Минтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возрастаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста
Как отметили в ведомстве, это коснется только неработающих пенсионеровПодробнее
Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в годПодробнее
 США официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяСША официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
Американские власти ввели дополнительные пошлины на общую сумму примерно в $50 млрдПодробнее
 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Рубль немного укрепился на фоне решения регулятораПодробнее
 Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточный транзит газаПодробнее
 Цены на заправках в России пошли внизЦены на заправках в России пошли вниз
В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили растиПодробнее
 Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 июня6 фото
18 июня
Фотохроника 18 июня
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроСпортАнглийские футболисты наглотались мошкары в матче с ТунисомВ миреВашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДВ РоссииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ миреТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силВ миреУкраинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке

Сергей Митрохин задержан во время пикета против пенсионной реформы

Правительство внесло в Госдуму поправки о создании инфраструктурного фонда

Подземные толчки продолжились в районе Осаки

Peugeot назначила нового финансового директора

Сенат в пику Трампу проголосовал за восстановление санкций против китайской ZTE

Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро

Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроПри этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупок Подробнее

Госдуме предложили поднять норматив перечисления акцизов от нефтепродуктов в регионы с 57% до 84%

Китайский индекс Shanghai Composite упал до минимума за два года

Dow Jones и S&P 500 снизились в понедельник на опасениях за мировую торговлю

Иена начала активно расти на новых угрозах Трампа в адрес Китая

Бышовец оценил шансы сборной России на успех в матче с Египтом

Нефть Brent подешевела до $74,85 после скачка накануне

Продление "крымского пакета" санкций ЕС вступит в силу в среду

Украинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке

Украинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языкеПодполковнику сломали челюсть, но еще сильнее пострадала его коллега - женщина-офицер Подробнее

Больше половины россиян ждут нормализации отношений с Западом

Они полагают, что этого можно будет добиться в новый президентский срок Путина - за шесть лет Подробнее

Что случилось этой ночью: вторник, 19 июня

США грозят выйти из ДРСМД, стрельба в Швеции, птицы и мошкара против футболистов Подробнее

Поток китайских туристов в Россию за пять лет удвоился

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HКолумбия Колумбия– : –15:00Япония Япония15:00HПольша Польша– : –18:00Сенегал Сенегал18:00AРоссия Россия– : –21:00Египет Египет21:00