Китайский индекс Shanghai Composite упал до минимума за два года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в понедельник из-за торговых споров США и Китая и опасений полномасштабной мировой торговой войны.

Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite упал на 3% и опустился ниже 3000 пунктов впервые с сентября 2016 года, юань в паре с долларом достиг минимума с середины января.

Президент США Дональд Трамп грозит обложить высокими пошлинами импорт китайских товаров еще на $200 млрд в год. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.

Японский Nikkei 225 в понедельник снизился на 1,4%, более широкий индекс Topix - на 0,4%. Иена подорожала почти на 0,8% к доллару на фоне возросшего спроса на защитные активы.

Гонконгский Hang Seng рухнул на 2,3%, китайский Shenzhen Composite - на 4,4%.

Индийский Sensex опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%.

Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2% на фоне снижения курса австралийского доллара в связи с торговыми переговорами. Сингапурский Straits Times поднялся на 0,3%.

Цены на железную руду и сталь снижаются максимальными темпами с марта из-за опасений, связанных с мировой торговлей. Фьючерсы на сталь в Шанхае потеряли 3,6%, железная руда в Даляне подешевела на 5,8%, до минимума за два месяца.

Сталь для строительных конструкций включена в список товаров из Китая на $50 млрд в год, которые США обложат пошлинами в размере 25% с 6 июля.

Лидерами падения в материковом Китае являются высокотехнологичные компании (-5,3% в Шанхае и -5,6% в Шэньчжэне), операторы связи и производители сырья. Максимальное допустимое падение в пределах торговой сессии (на 10%) продемонстрировали Shenzhen Rapoo Technology, Beijing Wanji Technology, Shenyu communication Technology и более десятка других компаний.

Стоимость ценных бумаг ZTE в Гонконге рухнула на 26%. Во вторник Конгресс США принял решение восстановить штрафные санкции в отношении китайской компании. С 13 июня, когда возобновились торги акциями ZTE, ее капитализация упала на 62%.

В Японии на фоне укрепления иены снижаются котировки акций экспортных компаний: Komatsu - на 2,2%, Honda - на 1,2%, Sony - на 1%.

Азиатские поставщики Apple также существенно пострадали, несмотря на сообщения в СМИ о том, что американские пошлины не затронут собираемые в Китае смартфоны iPhone. Рыночная стоимость Cowell Holdings, производителя камер для iPhone, обвалилась на 10% на торгах в Гонконге, до рекордного минимума. SunnyOptical потеряла 6,4%, AAC Technologies - 3,6%.

В Австралии наиболее значительно дорожают акции компаний, связанных со здравоохранением (+2%), а также нефтегазовых концернов (+1,1%).

При этом цены на жилье в Австралии снизились в январе-марте на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, столь значительного падения не наблюдалось уже семь лет. Аналитики, однако, в среднем ожидали более резкого падения цен - на 1%.