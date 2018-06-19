Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за эскалации торгового противостояния США и Китая, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,7-1,1%, при этом лидерами снижения выступают бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2208,04 пунктов (-0,7%), индекс РТС - 1088,29 пункта (-1,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар преодолел рубеж 64 рубля впервые с начала мая и достиг 64,05 руб. (+0,6 рубля).

Со вторника на бирже торгуются без дивидендной составляющей акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-6%, до 157,2 рубля; выплаты за IV квартал 2017 года - 3,36 рубля, за I квартал 2018 года - 5,73 рубля), "МРСК Юга" (-10,3%, до 0,059 рубля; выплаты - 0,005464 рубля).

Также подешевели акции Сбербанка (-1,7% и -2,1% "префы"), "Мечела" (-1,4%), "Транснефти" (-1,4%), "Северстали" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "Норникеля" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "Мобильных телесистем" (-0,8%).

Подросли бумаги "РусАла" (+0,7%), "префы" "Россетей" (+0,9%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в понедельник снизились на опасениях, что торговые споры между США и Китаем негативно скажутся на мировой торговле в целом. В пятницу Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25%-ные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров.

Индия, также пострадавшая от пошлин США на импорт стали и алюминия, на выходных объявила о подготовке пошлин на ввоз 30 видов американских товаров на общую сумму $240 млн.

Во вторник снижение индексов ускорилось в Азии (Япония упала на 1,7%, Китай обвалился на 3,7%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,5%) из-за торговых споров США и Китая и опасений полномасштабной мировой торговой войны.

Между тем президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд, сообщил Белый дом. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.

Цены на железную руду и сталь снижаются максимальными темпами с марта из-за опасений, связанных с мировой торговлей. Сталь для строительных конструкций включена в список товаров из Китая на $50 млрд в год, которые США обложат пошлинами в размере 25% с 6 июля.

Нефть утром во вторник также дешевеет на опасениях роста добычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,66 за баррель (-0,9% и +2,6% в понедельник), августовская цена WTI - $65,04 за баррель (-1% и +1,2% накануне).