Остатки на корсчетах банков в ЦБ 19 июня снизились

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1957,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1659,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 18 июня составлял 2050,5 млрд рублей по России и 1739,7 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 19 июня составили 3264,5 млрд рублей по России против 3177,9 млрд рублей днем ранее.