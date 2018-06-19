ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 20 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 20 июня, составляет 64,0683 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,91%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 20 июня, составляет 74,1847 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,95%.