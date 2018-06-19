Экономика

Новак заявил о балансировке цены на нефть на $74-75 за баррель

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть сбалансировались, информация о возможности увеличения добычи странами ОПЕК+ уже отыграна, так что не стоит ждать сильных колебаний на рынке нефти, если решение об увеличении производства будет принято, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мне кажется, что сейчас цены довольно-таки сбалансированные. Вы видите, что даже несмотря на то, что такая информация уже давно идет в прессе, что такой вопрос будет обсуждаться, рынок довольно спокойно реагирует. И цена плюс-минус два доллара на уровне $75-74 держится", - сказал он журналистам во вторник.

Ранее стало известно, что РФ предложит увеличить добычу ОПЕК+ на 1,5 млн б/с в III квартале. Также сообщалось, что ОПЕК обсудит увеличение нефтедобычи на 300-600 тысяч б/с.

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Теги: Александр Новак, нефть, ОПЕК
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