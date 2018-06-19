УВЗ в 2020 году начнет выпуск электроприводов для 3D-принтеров и роботов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует в начале 2020 года начать на базе АО "Томский электротехнический завод" (ТЭТЗ, Томск, входит в группу УВЗ) выпуск комплектного электропривода нового поколения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.

Комплектный электропривод будет состоять из сервоконтроллера и синхронной машины с возбуждением от постоянных магнитов. Отмечается, что его применение может быть самым различным, в том числе - для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), систем рекуперации электроэнергии на электротранспорте, робототехнических систем, 3D-принтеров, станков с ЧПУ, систем кондиционирования и вентиляции, а также в системах беспилотных летательных аппаратов.

Главной целью создания на предприятии электроприводов нового поколения станет насыщение российского рынка отечественным высокоэффективным электроприводом, обеспечивающим экономию электроэнергии и импортозамещение.

По словам представителя УВЗ, планируемый к выпуску электропривод будет иметь функцию мониторинга в удаленном режиме с помощью беспроводной связи, а также открытое ПО, которое позволит пользователю производить дополнительные настройки под свои нужды.

"Кроме того, в отличие от зарубежных аналогов, комплектный электропривод имеет возможность работать в жестких климатических условиях, включая Арктику. При этом цена и технические характеристики обладают конкурентоспособностью по сравнению с зарубежными аналогами", - отметили в пресс-службе УВЗ.

По данным УВЗ, проект успешно прошел этап макетирования и в настоящее время находится на стадии разработки конструкторской документации опытных образцов. Проект финансируется за счет собственных средств предприятия.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Компания на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех".