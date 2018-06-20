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Dow Jones снизился во вторник по итогам шестой сессии подряд

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились во вторник на опасениях превращения спора между США и КНР в полномасштабную торговую войну после новых угроз Вашингтона в адрес Китая.

Dow Jones Industrial Average завершил падением шестую сессию подряд, что является самым длительным периодом непрерывного падения индекса с марта 2017 года. Индикатор также полностью нивелировал подъем, зафиксированный с начала текущего года.

Акции крупных промышленных компаний, в значительной степени зависимых от экспорта, подешевели по итогам торгов.

Стоимость бумаг Boeing Co. упала на 3,8%, Caterpillar - на 3,6%, 3M - на 2,3%.

Индикаторы американских компаний промышленного и сырьевого секторов в индексе S&P 500 потеряли во вторник порядка 2%. Рост был отмечен в телекоммуникационном сектор (+1,1%), в сегменте недвижимости (+1,4%) и в потребительском секторе (+0,5%).

В миреТрамп пригрозил Китаю очередным масштабным повышением пошлинЧитать подробнее

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10%-ными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд.

Трамп заявил, что если Пекин - в ответ на ранее объявленное Вашингтоном повышение пошлин на китайские товары на сумму в $50 млрд - предпримет ответные шаги в отношении американских товаров, то "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".

Если США обложат пошлинами китайские товары на $200 млрд, то это станет уже третьим раундом торгового противостояния между двумя странами и доведет суммарный объем экспорта, на который распространяются дополнительные пошлины, до $450 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Китай уже ответил, что предпримет зеркальные шаги в отношении ввозимых американских товаров, если США введут новые пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Уолл-стрит опасается, что жесткая риторика КНР и США превратится в масштабную торговую войну, которая подорвет глобальную экономику, пишет MarketWatch. Особые опасения вызывает тот факт, что все это происходит в момент, когда эксперты ожидают ослабления темпов роста американской экономики.

"Эта политика "око за око" приближает две страны к торговой войне. Администрация Трампа думает, что сможет заставить силой КНР пойти на уступки за счет наращивания объема товаров китайского экспорта, облагаемого дополнительными пошлинами. Однако Пекин твердо намерен не показать слабость в этом конфликте с США", - отмечает аналитик Oxford Economics Луис Куиджс.

"Мы видим, что стороны заходят все дальше и дальше во враждебной риторике, и инвесторы предсказуемо пытаются укрыться за надежными зонтами", - говорит старший трейдер Oanda Стивен Иннес.

Капитализация Snap Inc. сократилась во вторник на 5,3%. Аналитик Cowen Джон Блэкледж понизил прогноз выручки владельца приложения Snapchat на текущий квартал и следующие годы, отметив ожидания уменьшения числа активных пользователей, а также доходов компании в расчете на пользователя.

Цена акций Cotivi Holdings Inc., платежного сервиса для сферы здравоохранения, взлетела более чем на 10% на информации о том, что Verscend Technologies Inc., портфельная компания фонда прямых инвестиций Veritas Capital, покупает Cotiviti за $4,9 млрд денежными средствами.

Бумаги Foundation Medicine Inc. взлетели в цене на 28,5% после того, как швейцарская фармацевтическая компания Roche AG объявила о приобретении всех до сих пор не принадлежащих ей акций американской компании (44%) за $2,4 млрд. В рамках сделки Foundation Medicine, занимающаяся разработкой и продажей средств генной диагностики раковых клеток, была оценена в $5,3 млрд, что на 29% выше капитализации на закрытие торгов в понедельник.

Акции Netflix подорожали на 3,7% благодаря положительным рекомендациям ряда аналитиков для бумаг компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник упал на 287,26 пункта (1,15%) и составил 24700,21 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,16 пункта (0,4%) - до 2762,59 пункта.

Nasdaq Composite потерял 21,44 пункта (0,28%) и составил 7725,58 пункта.

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Теги: США
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