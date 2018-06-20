Ceconomy купит 15% "М.Видео" у группы "Сафмар"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Немецкий ритейлер электроники и бытовой техники Ceconomy (MediaMarktSaturn) подписал соглашение о покупке 15% акций ПАО "М.Видео" у группы "Сафмар", сообщил покупатель.

Сумма сделки составит 258 млн евро, в дополнение Ceconomy передаст "Сафмару" свой российский бизнес. В зависимости от того, достигнет ли "М.Видео" целевой EBITDA в 2018 и 2019 годах, сумма сделки может быть сокращена до 86 млн евро.

Сделка также требует согласования регуляторов.

Российский бизнес немецкой компании, по данным на март, был представлен 46 магазинами Media Markt, 90 точками в формате "магазин в магазине" в центрах мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry, а также онлайн-магазином.

Для финансирования сделки Ceconomy выпустит дополнительные акции (10% капитала).

В рамках второго этапа сделки "М.Видео" может купить российский бизнес немецкого ритейлера у "Сафмара" за 170 млн евро, писал Bloomberg.

Media-Saturn является лидером в своем секторе в Европе, но в России компания в последние годы испытывала давление на рентабельность и динамику выручки - в том числе, из-за сильной конкуренции со стороны национальных игроков.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка MediaMarktSaturn в 2016 году сократилась на 6%, до 41,35 млрд рублей, чистый убыток составил 4,29 млрд рублей.

В 2016-2017 финансовом году (завершился 30 сентября) выручка компании в России сократилась до 526 млн евро с 566 млн евро годом ранее, говорится в ее отчете. За год ритейлер закрыл пять магазинов и открыл один. На конец финансового года сеть объединяла 57 торговых точек.

"М.Видео" - крупнейший в России ритейлер бытовой техники и электроники. По итогам 2017 года выручка компании выросла на 8,2%, до 198,2 млрд рублей. Сеть объединяла 424 магазина в 169 городах.

В апреле "М.Видео" закрыла сделку по покупке своего конкурента "Эльдорадо" (100% долей) у группы "Сафмар" за 45,5 млрд рублей. "Сафмар" Михаила Гуцериева приобрела 57,7% акций ПАО "М.Видео" у основателей сети Александра Тынкована и партнеров весной прошлого года.