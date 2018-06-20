Экономика

BP сохранит в проекте Zohr 10%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Британская BP сохранит в проекте разработки месторождения Zohr в Египте 10%, сообщил журналистам глава компании Роберт Дадли.

По его словам, опцион компании на возможное увеличение доли истек в конце 2017 года.

При этом Дадли, который входит в совет директоров "Роснефти", также участвующей в разработке месторождения, не знает, намерен ли партнер увеличивать свое присутствие в проекте.

Как сообщалось, в мае итальянская Eni запустила третий производственный комплекс на месторождении Zohr, увеличив производственные мощности до 1,2 млрд куб. футов в сутки (около 12,4 млрд кубометров газа в год). В настоящее время на месторождении добывается 1,1 млрд куб. футов в сутки. К концу года производственная мощность месторождения будет увеличена до 2 млрд куб. футов в сутки, с выходом на "полку" добычи в 2,7 млрд куб. футов в сутки (около 28 млрд кубометров в год) в 2019 году.

Месторождение Zohr на блоке Шорук в акватории Египта (Средиземное море) является одним из самых крупных открытий последних лет. Его запасы могут составить до 30 трлн куб. футов газа, или 5,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Месторождение было введено в эксплуатацию в декабре 2017 года. Геологические запасы месторождения - около 850 млрд куб. м газа.

Eni владеет 50% в блоке Шорук, "Роснефть" - 30%, британская ВР - 10%. Планируется, что еще 10% купит фонд Mubadala из ОАЭ. У российской компании был опцион на покупку еще 5% в этом проекте со сроком действия до 31 декабря 2017 года. Судьба опциона пока неизвестна.

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Теги: BP, Zohr
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