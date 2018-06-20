Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,9%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне наметившегося отскока мировых площадок после отката из-за торговых споров США и Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,9%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2240,98 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1106,65 пункта (+0,9%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар подешевел до 63,71 руб. (-0,16 рубля).

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что РФ введет доппошлины на американские товары в ответ на защитные меры против стали и алюминия. В среду стало известно, что стоимость ответных ограничений РФ в отношении товаров из США на первом этапе оценивается на сумму около $93 млн, а максимальна сумма ответных мер равна $537,6 млн - во столько был оценен ущерб Россией от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%), "РусАла" (+1,5%), ВТБ (+1,4%), "Северстали" (+1,3%), "Норникеля" (+1,3%), "РусГидро" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), "Газпрома" (+1,2%), Сбербанка (+1,1%), "Магнита" (+1,1%).

Просели бумаги "Газпром нефти" (-1,3%), "префы" "Россетей" (-1,6%).

Индексы в США во вторник снизились на опасениях превращения спора между США и КНР в полномасштабную торговую войну после новых угроз Вашингтона в адрес Китая. Dow Jones (-1,2%) завершил падением шестую сессию подряд, что является самым длительным периодом непрерывного падения индекса с марта 2017 года. Индикатор также полностью нивелировал подъем, зафиксированный с начала текущего года.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10%-ными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд.

Трамп заявил, что если Пекин - в ответ на ранее объявленное Вашингтоном повышение пошлин на китайские товары на сумму в $50 млрд - предпримет ответные шаги в отношении американских товаров, то "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".

Если США обложат пошлинами китайские товары на $200 млрд, то это станет уже третьим раундом торгового противостояния между двумя странами и доведет суммарный объем экспорта, на который распространяются дополнительные пошлины, до $450 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Китай уже ответил, что предпримет зеркальные шаги в отношении ввозимых американских товаров, если США введут новые пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Между тем, в Азии в среду наметилась коррекция вверх (Япония выросла на 1,3%, Китай прибавляет 0,4%), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) и плюсует нефть.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК составила $75,44 за баррель (+0,5% и -0,4% во вторник), августовская цена WTI - $65,29 за баррель (+0,6% и -1,2% накануне).

Участники рынка по-прежнему ждут заседания ОПЕК+, которое состоится в Вене 22-23 июня и на котором будет обсуждаться вопрос повышения нефтедобычи.

Россия призывает увеличить совокупное производство нефти в странах картеля и государствах-партнерах на 1,5 млн баррелей в сутки, тогда как Иран, Ирак и Венесуэла считают, что снимать ограничения на добычу пока рано.

Кроме того, торговые споры между США и Китаем являются дополнительным фактором риска, поскольку взаимные пошлины могут негативно сказаться на мировой торговле и глобальной экономике в целом, что может замедлить темпы роста спроса на топливо.

Также рынок ждет информации по запасам нефти в США, которые будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 по московскому времени.

В ночь на среду свои данные, собираемые на добровольной основе, опубликовал Американский институт нефти (API), и они указали на снижение товарных запасов нефти в Штатах на 3 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами экспертов.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи в начале торгов может подняться к 2235 пунктам, далее вероятно дальнейшее развитие коррекционного отскока в диапазон 2240-2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2220 и 2210 пунктов. Во второй половине дня главным ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть, которые способны сдвинуться по факту публикации отчета Минэнерго США.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также полагает, что утром в среду возможен отскок по индексу РТС вслед за ценами на нефть - перспективы постепенного увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+, судя по недавним сообщениям в СМИ, уже не выглядят однозначными, что дает основания для сокращения спекулятивных продаж по нефтяным фьючерсам. Повлиять на динамику нефти могут статданные Минэнерго США, но более важным для рынка событием следует считать встречу ОПЕК в ближайшую пятницу.