Pizza Hut откажется от антибиотиков в курице с 2022 года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов Pizza Hut, принадлежащая компании Yum Brands Inc., с 2022 года будет использовать исключительно мясо куриц, которым не давали антибиотики, говорится в пресс-релизе компании.

Данная мера затронет не только рестораны сети Pizza Hut, но и заведения WingStreet, специализирующиеся на куриных крылышках.

Отмечается, что в последнее время компании в сфере общественного питания все чаще отказываются от таких продуктов, как искусственные добавки и консерванты, на фоне меняющихся предпочтений потребителей и популярности здорового питания и натуральных продуктов.

Например, в 2015 году Pizza Hut перестала использовать усилители вкуса и красители при изготовлении пицц, а в 2016 году заявила о намерении отказаться от использования оксидантов во всех видах мяса.

В ходе предварительных торгов в среду акции Yum Brands снижаются на 0,4%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 8,9%.