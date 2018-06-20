Правительство внесло в Думу законопроект о праве повышать пошлины на нефтепродукты

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о праве правительства РФ повышать экспортные пошлины на нефтепродукты поступил в Думу. Соответствующие поправки представлены в среду на заседании комитета по бюджету Госдумы.

"В закон об НДД предлагается внести поправки, которые позволят правительству до конца года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, а именно на бензин, то есть на товарный бензин и прямогонный бензин, в размере до 90%. Напомню, такая же мера у нас применялась в 2011 году", - заявил в ходе заседания комитета замглавы Минфина Илья Трунин.

В настоящее время экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, масла и товарный бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефть, экспортная пошлина на прямогонный бензин - 55% от ставки пошлины на нефть.

Также на заседании были представлены поправки о снижении ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. "С 1 июля это снижение к нынешним ставкам составит порядка 3 тыс. 700 рублей на тонну бензина и 2 тыс. 600 рублей на тонну дизельного топлива", - сказал замминистра.

Поправки вносятся в закон о налоге на дополнительный доход в части регулирования закона о таможенном тарифе, который был принят в первом чтении 4 апреля.