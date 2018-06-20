"Русский стандарт" будет поставлять водку для авиакомпании Emirates

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Компания "Русский стандарт водка" (входит в группу компаний "Руст") победила в тендере на поставку своей продукции для одной из крупнейших авиакомпаний мира - Emirates.

Как сообщается в пресс-релизе компании, на протяжении пяти лет на рейсах авиакомпании будет представлена русская водка: "Русский стандарт оriginal" будет доступен для пассажиров эконом-класса, Imperia - для пассажиров первого класса на рейсах А380.

Другие условия контракта не разглашаются.

Производитель водки планирует провести с авиакомпанией ряд совместных мероприятий для привлечения внимания к своему предложению.

Emirates - национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов. Компания еженедельно выполняет свыше 3,6 тыс. рейсов более чем в 150 городов 85 стран мира.

Как считает управляющий директор сегмента беспошлинной торговли в ГК "Руст" Элина Фруин, слова которой приведены в пресс-релизе, присутствие на борту одной из крупнейших авиакомпаний в мире значительно расширит международную представленность флагманского бренда компании.

Алкогольная группа компаний "Руст" имеет производственные мощности и дистрибуционные центры в Польше, Венгрии, России и Италии. Она ежегодно продает свыше 30 млн 9-литровых коробов алкогольной продукции на более 80 международных рынках. Прогноз на 2018 год составляет более 33 млн коробов.

В первом квартале этого года компания реализовала в РФ 1,62 млн 9-литровых коробов продукции, что на 38% больше, чем за соответствующий период прошлого года.