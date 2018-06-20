Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуВ РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек
Экономика

"Русский стандарт" будет поставлять водку для авиакомпании Emirates

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Компания "Русский стандарт водка" (входит в группу компаний "Руст") победила в тендере на поставку своей продукции для одной из крупнейших авиакомпаний мира - Emirates.

Как сообщается в пресс-релизе компании, на протяжении пяти лет на рейсах авиакомпании будет представлена русская водка: "Русский стандарт оriginal" будет доступен для пассажиров эконом-класса, Imperia - для пассажиров первого класса на рейсах А380.

Другие условия контракта не разглашаются.

Производитель водки планирует провести с авиакомпанией ряд совместных мероприятий для привлечения внимания к своему предложению.

Emirates - национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов. Компания еженедельно выполняет свыше 3,6 тыс. рейсов более чем в 150 городов 85 стран мира.

Как считает управляющий директор сегмента беспошлинной торговли в ГК "Руст" Элина Фруин, слова которой приведены в пресс-релизе, присутствие на борту одной из крупнейших авиакомпаний в мире значительно расширит международную представленность флагманского бренда компании.

Алкогольная группа компаний "Руст" имеет производственные мощности и дистрибуционные центры в Польше, Венгрии, России и Италии. Она ежегодно продает свыше 30 млн 9-литровых коробов алкогольной продукции на более 80 международных рынках. Прогноз на 2018 год составляет более 33 млн коробов.

В первом квартале этого года компания реализовала в РФ 1,62 млн 9-литровых коробов продукции, что на 38% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Emirates, Русский стандарт
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
 Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
 РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамРФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против ВашингтонаПодробнее
 Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору о транзитном контрактеПодробнее
Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+
Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в суткиПодробнее
 Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца
Одна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и КитаемПодробнее
 Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройствАвстралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств
Еще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройствПодробнее
 Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Фотохроника 19 июня7 фото
19 июня
Фотохроника 19 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуВ РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекЭкономика"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сетиСпортПервый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Посол РФ в Аргентине Коронелли перешел на должность посла в Мексике

Власти США подверглись критике из-за разделения мигрантов и их детей

Парламент Венгрии принял поправки, затрудняющие нелегалам получение убежища

Эрмитаж возобновит строительство 13-этажной библиотеки-"Суперкуба"

Тренер сборной Португалии сравнил Роналду с портвейном

ВС узаконил пропорциональный возврат страховой премии при утере смысла страхования

Цена акций Facebook впервые превысила $200

Временный вытрезвитель в Калининграде оказался востребован болельщиками ЧМ-2018

Источники назвали возможного куратора цифровой экономики в Минцифры

"Русский стандарт" будет поставлять водку для авиакомпании Emirates

Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Сенегалом на 100% в начале года

Эстонский суд освободил арестованный за долги российский паром "Петербург"

Выявленные в работе "Роскосмоса" нарушения относились к периоду с 2004 по 2014 год

Уругвай - Саудовская Аравия. Онлайн

Уругвай - Саудовская Аравия. ОнлайнНичья или победа Уругвая досрочно выведет Россию в плей-офф ЧМ-2018 Подробнее

Сборная Португалии обыграла Марокко в матче ЧМ-2018

Сборная Португалии обыграла Марокко в матче ЧМ-2018Автором победного гола стал Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром турнира Подробнее

Правительство внесло в Думу законопроект о праве повышать пошлины на нефтепродукты

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекДепутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонии Подробнее

Генсек СЕ Ягланд предложил подать прошение о помиловании Сенцова

Карина Цуркан в 2016 году вышла из гражданства Молдавии ради российского паспорта

Безработица в России в мае снизилась до минимума за несколько лет

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
BПортугалия Португалия1 : 0Матч завершенМарокко МароккоМатч завершенРоналду (4)подробнееAУругвай Уругвай1 : 0Идет первый таймСаудовская Аравия Саудовская АравияИдет первый таймСуарес (23)онлайнBИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Испания Испания21:00