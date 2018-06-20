Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Сенегалом на 100% в начале года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рост товарооборота России с Сенегалом в начале этого года достиг 100%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы отметить значительный рост товарооборота. В прошлом году в три раза, а в начале этого года уже, по-моему, на сто процентов", - сказал Путин на встрече с президентом Сенегала Макки Саллом.

Он отметил, что Россия активно сотрудничает с Сенегалом в международных организациях, в отношениях двух стран есть хорошие перспективы. "Это касается инфраструктуры, касается промышленной кооперации, касается рыболовства", - сказал Путин.

Тем временем, Салл отметил, что Россия играет важную роль для Сенегала, который заинтересован в этом сотрудничестве. "Хотели бы, чтобы Россия оказывала нам содействие в оценке наших ресурсов, а также в целом во владении технологией освоения наших месторождений", - сказал президент Сенегала.

Путин также поздравил Салла с победой его сборной накануне в матче с Польшей на чемпионате мира и отметил, что она имеет шансы выйти в 1/8 чемпионата. Президент Сенегала поблагодарил Путина за организацию чемпионата.