Кембриджский университет разместил инфляционные облигации

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Кембриджский университет в среду разместил 50-летние облигации, индексируемые по инфляции, на 300 млн фунтов стерлингов, пишет Financial Times.

Кроме того, один из старейших университетов мира разместил обычные облигации со сроком обращения 60 лет на 300 млн фунтов.

Для определения уровня инфляции организаторы сделки выбрали индекс потребительских цен (CPI), тогда как инфляционные облигации британского правительства используют индекс розничных цен (RPI), что неоднократно вызывало нарекания экспертов, сообщает агентство Bloomberg.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании ранее предупреждало правительство страны о том, что RPI - несовершенный инструмент, который не следует использовать для новых выпусков суверенных бондов. Глава Банка Англии Марк Карни в этом году также отмечал, что RPI имеет существенные недочеты и что Великобритании стоит отказаться от его использования. Сам ЦБ таргетирует инфляцию по CPI.

Основное различие между двумя индикаторами инфляции заключается в том, что RPI учитывает стоимость жилья и потому обычно его значение несколько выше. Кроме того, в 2012 году ONS установило, что изменение системы сбора данных о ценах на одежду внесло искажения в RPI. Сделанный Кембриджем выбор в пользу CPI поможет лучше уравновесить активы и обязательства, полагают эксперты.

По оценкам Банка Англии, разница между RPI и CPI составляет около 0,7 процентного пункта за год.

Кембриджский университет имеет наивысший рейтинг ведущих рейтинговых агентств мира - "AAA", что выше суверенного рейтинга Великобритании.

Спрос на его инфляционные облигации составил 800 млн фунтов, а заявки на оба транша - 1,7 млрд фунтов, почтив втрое превысив объем размещения.

Британские вузы в последнее время активизировались на долговом рынке. В декабре Оксфордский университет впервые в своей истории осуществил размещение облигаций, причем сроком сразу на 100 лет, выручив 750 млн фунтов.