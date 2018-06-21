Саудовская Аравия предложила увеличить добычу ОПЕК+ на 600-800 тыс. баррелей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия предлагает повысить коллективную добычу нефти участников соглашения ОПЕК + на 600-800 тысяч баррелей в день, распределив это повышение пропорционально между всеми странами, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Предложение не является финальным, однако является базой для обсуждения вопроса об уровне добычи между участниками соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК на встрече 23 июня в Вене. В частности, этот вопрос еще предстоит обсудить с Россией, сказал источник.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что Россия предлагает увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки от текущего уровня.

Все министры стран ОПЕК уверены в том, что настало время менять курс, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Участники соглашения об ограничении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК на встрече 23 июня могут определить новые цели этой сделки, сказал журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Цель венского альянса - это балансировка рынка. Он не занимается регулированием цен на нефть. Цель - средний за пять лет уровень запасов - недавно была достигнута. Теперь надо определить новую цель со всеми участниками", - сказал он.