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АФК "Система" продала свою 10%-ную долю в индийской Reliance

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" полностью продала свой 10%-ный пакет акций в индийской телекоммуникационной Reliance Communications Ltd (RCom), сообщает индийская Economic Times.

Продажа была совершена в несколько траншей в течение последних нескольких месяцев, сказали газете ее источники.

Представитель АФК подтвердил газете, что российская компания продала весь свой пакет акций RCom, однако не стал комментировать вопрос об интересе "Системы" к активам индийского оператора.

АФК "Система" получила 10% акций RCom в результате объединения в прошлом году с этой компанией своего индийского телекоммуникационного бизнеса - Sistema Shyam TeleServices Ltd. (SSTL).

В результате сделки весь бизнес SSTL, включая лицензионные права и обязательства в частотном диапазоне 800-850 МГц, были переданы RCom. АФК "Система" делала предложение на покупку активов RCom, включая бизнес по оказанию корпоративных услуг, дата-центры, подводные коммуникационные кабели, оценив их в $1,5 млрд, сообщала The Economic Times. Газета писала, что российская компания планировала в итоге полностью выкупить RCom, принадлежащую сейчас бизнесмену Анилу Амбани. В то же время в последнее время финансовое положение оператора ухудшилось из-за растущей конкуренции на рынке.

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Теги: АФК Система, Индия, Reliance
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