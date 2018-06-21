Остатки на корсчетах банков в ЦБ 21 июня выросли

Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору о транзитном контракте Подробнее

В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против Вашингтона Подробнее

РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам

Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро

Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо" Подробнее

"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети

19 июня 14:40

Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+

Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в сутки Подробнее

19 июня 12:57

Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца

Одна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и Китаем Подробнее

19 июня 12:26

Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств

Еще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройств Подробнее

19 июня 09:46

Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро

При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупок Подробнее

18 июня 14:33

В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018

По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась Мордовия Подробнее

18 июня 09:23

ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах