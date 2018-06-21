Остатки на корсчетах банков в ЦБ 21 июня выросли

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2256,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.
Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1916,6 млрд рублей из этих средств.
Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 20 июня составлял 2043,4 млрд рублей по России и 1737,5 млрд рублей по Москве.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 21 июня составили 3088,9 млрд рублей по России против 3246,1 млрд рублей днем ранее.