Главные новости
В РоссииГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годВ РоссииСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
Экономика

Возвратным акцизом смогут воспользоваться НПЗ, поставляющие бензин на рынок РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Действующие льготы по НДПИ сохранятся при реализации завершающего этапа налогового маневра в нефтегазовой сфере, кроме того будут введены новые льготы для НПЗ, которые позволят снизить давление на цены, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

"Налоговый маневр предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля, параллельно постепенно будет расти ставка НДПИ на нефть и газовый конденсат. Эти изменения начнут действовать со следующего года в течение шести лет. Чтобы они не создавали дополнительную нагрузку на цены, предлагается сохранить действующие льготы по НДПИ. Речь идет о добыче нефти на новых морских месторождения, а также о добыче газового конденсата, который используется для производства СПГ на месторождениях в Ямало-Ненецком АО. Пониженные ставки НДПИ останутся для месторождений с так называемыми сложными условиями - для выработанных месторождений, малых участков недр и для трудно извлекаем нефти", - сказал он.

Помимо этого предлагается использовать механизм отрицательного акциза. Так НПЗ, "где налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже 5 класса получат вычет по акцизу на нефть". "Такой льготой смогут воспользоваться только те компании, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок", - отметил премьер.

Говоря о текущей ситуации на рынке, премьер отметил, что она стабильна. "Вчера мы говорили об этом на совещании у президента. Меры, которые предприняты правительством, дали эффект, но, тем не менее, нужно следить за всеми процессами, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензинов. При необходимости, как и договаривались, будем предпринимать дополнительные шаги", - сказал Медведев.

Как сообщал 18 июня Росстат, темпы роста цен на бензин во вторую неделю июня резко замедлились на фоне снижение акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня и договоренности правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Медведев, правительство
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
 Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
 РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамРФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против ВашингтонаПодробнее
 Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору о транзитном контрактеПодробнее
Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+
Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в суткиПодробнее
 Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца
Одна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и КитаемПодробнее
 Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройствАвстралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств
Еще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройствПодробнее
 Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годВ РоссииСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейСпортСборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018В РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек

Китай снизил инвестиции в США на 92% из-за напряженности в отношениях

ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за поведение фанатов на ЧМ

Индия повысит пошлины на импорт сельхозтоваров, стали и желруды из США

КС РФ разрешил усыновление для родителей с ВИЧ-инфекцией

Двум курсантам с "Крузенштерна" пригрозили отчислением за выходку с бюстом Иоанна Павла II

Возвратным акцизом смогут воспользоваться НПЗ, поставляющие бензин на рынок РФ

Верховный суд признал нарушением использование масок на публичных мероприятиях

Солнцевский радиус метро протестировали в Москве

В Мосгоризбиркоме попытаются выяснить расположение дач москвичей в соседних регионах

В РФС призвали не судить плохо обо всех англичанах из-за нацистских песен фанатов

В РФС призвали не судить плохо обо всех англичанах из-за нацистских песен фанатовФИФА уже ведет расследование инцидента, когда английские болельщики пели нацистские песни и изображали нацистское приветствие в Волгограде Подробнее

Болельщица неосторожно погладила нос "русского мишки" в зоопарке Саранска

В Литве собрались рассекретить список тех, кто сотрудничал с КГБ

На Красной площади открылся парк футбола ЧМ-2018

РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодом

РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодомИдея использовать реактивный йод в двигателе появилась еще в 1990-х годах Подробнее

ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Брейвика о нарушении его прав в тюрьме

Госдума приняла закон о льготах по НДФЛ при сдаче макулатуры

На пиццу и пирожки с мясом не будут вводить электронную ветсертификацию

Дворкович заявил о проезде болельщиков в Финляндию с Fan-ID еще до начала ЧМ-2018

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –15:00Австралия Австралия15:00CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00