Возвратным акцизом смогут воспользоваться НПЗ, поставляющие бензин на рынок РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Действующие льготы по НДПИ сохранятся при реализации завершающего этапа налогового маневра в нефтегазовой сфере, кроме того будут введены новые льготы для НПЗ, которые позволят снизить давление на цены, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

"Налоговый маневр предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля, параллельно постепенно будет расти ставка НДПИ на нефть и газовый конденсат. Эти изменения начнут действовать со следующего года в течение шести лет. Чтобы они не создавали дополнительную нагрузку на цены, предлагается сохранить действующие льготы по НДПИ. Речь идет о добыче нефти на новых морских месторождения, а также о добыче газового конденсата, который используется для производства СПГ на месторождениях в Ямало-Ненецком АО. Пониженные ставки НДПИ останутся для месторождений с так называемыми сложными условиями - для выработанных месторождений, малых участков недр и для трудно извлекаем нефти", - сказал он.

Помимо этого предлагается использовать механизм отрицательного акциза. Так НПЗ, "где налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже 5 класса получат вычет по акцизу на нефть". "Такой льготой смогут воспользоваться только те компании, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок", - отметил премьер.

Говоря о текущей ситуации на рынке, премьер отметил, что она стабильна. "Вчера мы говорили об этом на совещании у президента. Меры, которые предприняты правительством, дали эффект, но, тем не менее, нужно следить за всеми процессами, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензинов. При необходимости, как и договаривались, будем предпринимать дополнительные шаги", - сказал Медведев.

Как сообщал 18 июня Росстат, темпы роста цен на бензин во вторую неделю июня резко замедлились на фоне снижение акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня и договоренности правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая.