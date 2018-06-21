Индия повысит пошлины на импорт сельхозтоваров, стали и желруды из США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Индия повышает пошлины на импорт некоторых сельскохозяйственных товаров, стали и железной руды из США в качестве ответных мер на введение Вашингтоном дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия.

В перечень продуктов американского экспорта, которые будут облагаться повышенными пошлинами, министерство торговли Индии включило яблоки, миндаль, нут, чечевицу и другие виды сельхозпродукции.

В частности, пошлина на импорт нута из США будет повышена до 70% с 4 августа, сообщил индийский Минторг.

Кроме того, повышенными пошлинами будут обложены некоторые категории железной руды и стальной продукции.

Новые тарифы для некоторых категорий товаров вступают в силу немедленно.

"Повышение пошлин Индией является сигналом для США, что нужно принимать всерьез другие страны, - цитирует агентство Bloomberg эксперта аналитической организации Research and Information System в Нью-Дели Сашина Чатурведи. - Все это вряд ли ограничится войной пошлин, и, стороны, вероятно, перейдут к мерам вне таможенной политики".

Ранее Индия подала жалобу на действия США во Всемирную торговую организацию, как и другие торговые партнеры Штатов.

Накануне Еврокомиссия приняла документ, закрепляющий план ответных мер Евросоюза на действия США, которые с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно. Как сообщалось, РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам. Москва также введет "балансирующие меры" в ответ на протекционистские шаги США.

С 22 июня в странах Евросоюза будут действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Профицит торгового баланса Индии с США в 2017 году составил $28 млрд, лишь незначительно снизившись с $30,8 млрд в 2016 году.