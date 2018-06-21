Страны ОПЕК+ будут искать компромисс в вопросе увеличения добычи

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК+ будет искать компромисс среди разных предложений об увеличении добычи нефти: от 1,5 млн б/с, как предлагает РФ, до 1 млн б/с, как предлагает Саудовская Аравия, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Будем искать компромисс между всеми", - сказал он.

Профильные министры стран ОПЕК и государств-партнеров картеля уже собрались в Вене в преддверии встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в Вене в пятницу и субботу.

Между тем Иран, ранее высказывавшийся резко против повышения нефтедобычи, несколько смягчил свою позицию. В интервью CNN министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане допустил, что добычу можно увеличить с текущего уровня, чтобы соблюсти эти ограничения на 100%, а не перевыполнять их.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, тем временем, заявил, что дефицит поставок нефти во втором полугодии может составить 1,6-1,8 млн баррелей в сутки, если сохранить производство на текущем уровне. Страны ОПЕК+ этого не допустят, добавил он.

"Мы ожидаем, что ОПЕК согласится поддержать текущий потолок нефтедобычи, а также увеличить добычу с целью вернуться к выполнению соглашения на 100%, а не на 160%, как сейчас, - сказал старший аналитик сырьевого сектора в Saxo Bank Оле Хансен. -

Таким образом, влияние цен должно быть ограничено. Нефть марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $71-81 за баррель в ближайшем будущем".