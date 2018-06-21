Немецкий концерн Durr рассмотрит возможность развития производства в Подмосковье

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Делегация правительства Московской области в ходе роуд-шоу в Германии посетила предприятие машиностроительного концерна Durr и провела переговоры с его руководством, сообщил журналистам в четверг зампред регионального кабинета министров Денис Буцаев.

"Компания заинтересована в том, чтобы найти площадку для осуществления "пилота" на территории Московской области", - сказал Буцаев.

Он добавил, что обсуждалась реализация таких направлений деятельности концерна, как планирование и строительство производственных помещений, робототехника промышленных производств и внедрение энергосберегающих технологий.

В свою очередь член правления Durr AG Йохен Вейраух сообщил журналистам, что конкретных договоренностей с правительством Подмосковья пока достигнуто не было.

"Мы конкретных договоренностей не достигли, но выработали отправные моменты для дальнейших переговоров", - сказал Вейраух.

По данным пресс-службы областного Мининвестиций, Durr - один из ведущих производителей в области машиностроения и производства оборудования. Около 55% продаж приходится на бизнес с автопроизводителями и поставщиками автомобильной промышленности. Заказчики в других отраслях оперируют в машиностроении, химической, фармацевтической, деревообрабатывающей промышленности. Durr представлен в 31 стране, в 2017 году оборот составил 3,7 млрд. евро.