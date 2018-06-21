Цены на бензин в РФ с 10 по 18 июня снизились на 0,1%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Цены на бензин с 10 по 18 июня (из-за праздников более длинный период наблюдения, чем неделя) уменьшились на 0,1% на фоне снижение акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня и договоренности правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая, свидетельствуют данные Росстата.

До этого бензин с 5 по 9 июня (из-за праздников более короткий период, чем неделя) подорожал на 0,1% после роста на 1,4%, 1,9%, 1,8% и 1,1% в предыдущие четыре недели.

С начала июня цены на бензин к 18 июня выросли на 0,8%, с начала года на 8,1%.

Дизтопливо с 10 по 18 июня не изменилось в цене после роста на 0,1%, 1,2%, 1,9%, 1,6% и 1,1% в предыдущие пять недель. С начала года дизтопливо к 18 июня подорожало на 8,5%.

За прошедший период с 10 по 18 июня снижение цен на бензин отмечалось в 24 центрах субъектов РФ. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Тамбове - на 1,4%, Костроме - на 1,3% и Иваново - на 0,9%.

В 16 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Якутске - на 1,1%, Владимире и Симферополе - на 1,0%.

В Москве за прошедший период цены на бензин снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге - остались на прежнем уровне. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 45,50 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,69 до 47,65 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,20 до 42,49 руб., марки АИ-95 - от 43,00 до 45,84 руб. за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 18 июня составила 43,44 руб. (9 июня - 43,48 руб.), в том числе марки Аи-92 - 41,68 руб. (41,74 руб.), Аи-95 - 44,68 руб. (44,69 руб.). Дизтопливо 18 июня стоило в среднем по стране 44,44 руб. (49 июня - также 44,44 руб.).

Производство бензина в России с 11 по 17 июня выросло по сравнению с предыдущим периодом мониторинга на 0,2% и составило 784,9 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 4,1% - до 1 млн 531,4 тыс. тонн.

Накануне правительство внесло в Думу законопроект о праве повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%, чтобы препятствовать росту цен на топливо для россиян.