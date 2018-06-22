СПЧ призвал освободить от НДФЛ доходы от сдачи лома, стеклянной тары и батареек

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает крайне важным освободить от НДФЛ доходы россиян, полученные не только от сдачи макулатуры, но и от другого вторсырья, говорится в сообщении на сайте Совета в пятницу.

"Совет считает крайне важным как можно быстрее распространить указанные меры и на другое сдаваемое населением вторсырье, и прежде всего, на бытовой лом, пластмассу, деревянные упаковки, стеклянную тару, лампы, батарейки и др.",- заявили в СПЧ.

Совет приветствует принятие Госдумой в третьем чтении законопроекта об освобождении от НДФЛ доходов, полученных от сдачи населением бытовой макулатуры, отмечается в сообщении.

"Благодаря этому уже в следующем году объем сбора макулатуры может увеличиться сразу в три раза (с 3 до 9 млн тонн)", - заявили в Совете.

Там напомнили, что необходимость принятия данного законопроекта обсуждалась на заседании СПЧ с участием президента России в октябре 2017 года. Ко второму чтению группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Единая Россия" Раисой Кармазиной внесла предложение о распространении льготы по НДФЛ при сдаче населением бытового лома, пластмассы, деревянных упаковок, стеклянной тары, ламп и батареек, но данная поправка на заседании Госдумы была отозвана. При этом депутат Кармазина в ходе своего выступления обратилась к Минэкономразвития, Минпромторгу и Минприроды с предложением более углубленно проработать данную тему.

В Совете констатируют, что сравнительно низкий уровень заготовки макулатуры в РФ объясняется слабой вовлеченностью населения в этот процесс.

Так, по экспертным оценкам, в настоящее время в специализированные приемные пункты россияне сдают всего 1-3% имеющейся у них макулатуры. В то же время, в Западной Европе жители собирают около 38 % макулатуры, говорится в сообщении СПЧ

"Одна тонна макулатуры сохраняет 13 деревьев, 2,5 барреля нефти, 31 тыс. 780 литров воды и на 4 куб. м уменьшает объем мусора на свалках", - подчеркивают правозащитники.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении физическим лицам льготы по уплате НДФЛ в случае получения дохода от сдачи макулатуры.

Закон был внесен депутатами в апреле 2016 года и получил одобрение правительства РФ. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что средняя цена за 1 кг макулатуры составляет 4 рубля. В расчете на одного человека в РФ образуется около 14 кг макулатуры в год, из них повторно используется около 1%. Вместе с тем аналогичный показатель для стран с развитой системой повторного использования макулатуры достигает 70%.

По мнению авторов документа, законопроект позволит уменьшить количество твердых бытовых отходов и сократить бюджетные расходы на их захоронение; преодолеть дефицит на макулатурном рынке и обеспечить необходимым объемом сырья растущую потребность промышленных предприятий; усилит инвестиционную привлекательность отрасли переработки макулатуры; повысит собираемость налогов в российский бюджет за счет увеличения объемов реализуемой продукции, полученной в результате повторной переработки макулатуры и увеличения количества добросовестных, законопослушных компаний.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.