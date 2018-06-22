Монголия начала строить первый в стране НПЗ, чтобы не зависеть от поставок из РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Монголия начала строительство первого в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает национальное информационное агентство "Монцамэ".

Во вторник в сомоне (районе) Алтанширээ (юго-восток Монголии) состоялась церемония, приуроченная к началу строительства инфраструктуры будущего предприятия.

Стоимость всего проекта - $1 млрд, средства выделены Экспортно-импортным банком Индии. Проект включает строительство нефтепровода, двухпутной железнодорожной дороги к НПЗ (прокладка ж/д магистрали курируется Улан-Баторской железной дорогой) и 19-километровой автодороги (проект Минобороны Монголии).

По данным местных СМИ, проектная мощность завода по переработке - 1,5 млн тонн нефти в год. Он будет выпускать 560 тыс. тонн бензина и 670 тыс. тонн дизтоплива ежегодно. Ввести завод в эксплуатацию планируется к 2022 году.

Обязанности по строительству завода возложены на компанию "Монгольский нефтеперерабатывающий завод", созданную постановлением правительства страны в апреле 2017 года.

Как следует из информации на сайте завода, сейчас Монголия полностью зависима от импорта нефтепродуктов из России. При этом сама Монголия экспортирует в Китай 1-1,2 млн тонн сырой нефти в год.