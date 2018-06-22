Экономика

Нерезиденты оказались основными кредиторами более половины государств ЕС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Нерезиденты являются основными кредиторами более половины государств Европейского союза, доля контролируемых ими суверенных долговых обязательств колеблется от 82,2% для Кипра до 12,2% для Мальты, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Управление в пятницу опубликовало подробные данные о госдолге стран ЕС за 2017 год. К нерезидентам оно относит граждан и компании из-за пределов экономического блока.

Помимо Кипра, высокий показатель доли нерезидентов в структуре госдолга у Литвы (73%), Латвии (68%), а также Финляндии, Австрии и Словении - по 67%.

Финансовые компании владеют наибольшими объемами госдолга своих стран в Швеции и Дании (по 69%).

В среднем по ЕС резиденты, не относящиеся к финансовому сектору, то есть предприятия, потребители и некоммерческие организации, приобрели менее 10% находящихся в обращении долговых обязательств соответствующих стран. На общем фоне выделяются Мальта (26%), Венгрия (20%), Португалия (13%).

Большинство государств ЕС отдают предпочтение долгосрочным долговым обязательствам. В Болгарии, Литве, Польше и Словакии краткосрочных гособлигаций практически нет в обращении.

Между тем в Швеции доля "коротких" бондов (со сроками обращения менее года) составляет почти 25% - это самый высокий результат в Европе.

Долговая нагрузка в ЕС составляла в среднем 81,6% ВВП в прошлом году - от 178,6% ВВП в Греции до 9% ВВП в Эстонии.

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Теги: ЕС
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