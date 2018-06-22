В Millhouse отказались комментировать сообщения о снижении доли Абрамовича в Первом канале

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Представитель бизнесмена Романа Абрамовича не комментирует сообщения СМИ о намерении предпринимателя снизить свою долю в капитале "Первого канала" для приведения структуры собственности в соответствии с российским законом о СМИ.

"Я эти сообщения не комментирую", - сказал "Интерфаксу" в субботу представитель Millhouse LLC (управляет активами Абрамовича) Джон Манн.

Ранее РБК сообщило, что в связи с получением Абрамовичем израильского гражданства структура собственности АО "Первый канал" приводится в соответствие с требованиями закона "О средствах массовой информации".

"Полностью продавать свой пакет в "Первом канале" бизнесмен не будет, речь идет о снижении его доли до максимально допустимого законодательством порога в 20%", сообщили РБК три источника на телевизионном рынке. Покупателем 4% выступит один из действующих акционеров телеканала, наиболее вероятным покупателем они называют "Национальную медиа группу" (НМГ).

О том, что Абрамович получил израильский паспорт, стало известно в конце мая.

По закону о СМИ, иностранные граждане не могут иметь более 20% в компании, являющейся акционером учредителя средства массовой информации. Учредителем "Первого канала" выступает АО "Первый канал", где, по данным "СПАРК-Интерфакс", 24% принадлежит ООО "ОРТ-КБ", единственным бенефициаром которого является Абрамович. По данным СПАРК-Интерфакс, 38,9% АО"Первый канал" принадлежат Росимуществу, еще 25% у ООО "Растрком-2002".