Рынок акций завершил пятницу и неделю ростом вслед за нефтью

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом индексов благодаря ралли в нефти на решениях ОПЕК по квотам на добычу сырья, лидировали в росте бумаги Сбербанка перед отсечкой дивидендов и упали бумаги АФК "Система" и "Мобильных телесистем" на опасениях введения санкций против главы АФК Владимира Евтушенкова, причем акции АФК обновили минимум с 2014 года.

По итогам пятницы индекс МосБиржи составил 2249,68 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1125,41 пункта (+1,3%), динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 5,2% на фоне укрепления рубля.

Доллар упал до 62,97 руб. (-0,75 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,5-0,8%, доллар просел на 19 копеек.

Согласно данным EPFR Global, совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 14 по 20 июня продолжился и составил $520 млн против оттока $270 млн неделей ранее.

Подорожали в пятницу акции Сбербанка (+1,9% и +2,7% "префы"), "РусГидро" (+2,7%), "Транснефти" (+2%), "Газпрома" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (+1,5%), "АЛРОСА" (+0,5%).

Акции АФК "Система" упали до 8,81 рубля (-8,7%, минимум сделок - 8,4 рубля - уровень декабря 2014 года), акции "Мобильных телесистем" подешевели до 264,75 рубля (-3%) - минимума с декабря 2017 года.

В середине мая члены Конгресса США, республиканцы Илеана Рос-Лехтинен (известна высоким вниманием к российской внутриполитической повестке) и Марк Уокер написали письмо в Минфин и Госдепартамент, в котором попросили Стивена Мнучина и Майка Помпео изучить возможность введения санкций в отношении Евтушенкова. В письме процитированы слова президента Владимира Путина на форуме ОНФ в Крыму почти двухлетней давности (октябрь 2016 года) о том, что "Система" будет строить многопрофильные лечебные заведения в Севастополе и в Республике Крым. Работа в Крыму дает основания ввести санкции в рамках закона CAATSA, пишут конгрессмены.

Представитель холдинга Евтушенкова, комментируя обращение двух американских конгрессменов, заявил в пятницу, что "Система" не инвестирует в Крыму, запросов от американских властей не получала. Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена полагает, что если санкции все же будут введены, бумаги АФК "Система" и МТС могут обвалиться в цене вплоть до 50%, как это ранее было с "РусАлом" .

Также подешевели акции "Башнефти" (-5,2%), "Мечела" (-3,2%), "РусАла" (-2,6%), "Распадской" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,3%), ВТБ (-0,8%).

"Татнефть" (-0,7% и -1,6% "префы") выплатит дивиденды по результатам 2017 года в размере 12,16 рубля на все виды акций вдобавок к ранее перечисленным дивидендам за 9 месяцев 2017 года в размере 27,78 рубля на акцию. Таким образом, суммарный размер выплат за 2017 год составит 39,94 рубля на все виды акций против 22,81 рубля в 2016 году. Реестр акционеров под дивиденды закроется 6 июля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,54 млрд рублей (из них 14,362 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов на сохраняющихся опасениях по поводу мировой торговли (Япония просела на 0,7%, но подрос на 0,4% Китай), однако плюсуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,5-1,7%), Америка (индекс S&P 500 растет на 0,4%) и дорожает нефть после заседания ОПЕК.

Многие аналитики по-прежнему надеются, что разговоры правительства США о введении пошлин на импорт китайских товаров на сумму порядка $200 млрд так и останутся разговорами, однако президент Дональд Трамп пока никак не обозначил свою готовность идти на уступки.

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с, передало агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи министров картеля. В пресс-релизе по итогам прошедшего в пятницу очередного заседания организации ОПЕК сообщается, что члены картеля будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100%.

Принятая в Вене резолюция ОПЕК предполагает такие же подходы к добыче Ирана, что и резолюция от 2016 года, когда стране было разрешено увеличивать добычу до 3,9 млн б/с, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени выросла до $74,59 за баррель (+2,1% и -2,3% в четверг), августовская цена WTI - до $68,36 за баррель (+4,3% и -0,3% накануне).