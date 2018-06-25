Комиссия по ценным бумагам США изучит, как компании округляют прибыль на акцию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Инспекторы американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) изучат, правильно ли компании округляли до центов прибыль на акцию, сообщает The Wall Street Journal.

Соответствующие запросы правоохранительные органы направили как минимум 10 компаниям, запросив информацию, какие округления делались эмитентами в процессе расчета прибыли на акцию.

Поводом для запросов стало научное исследование, в ходе которого выяснилось, что в квартальных отчетах в показателях прибыли на акцию необычно редко после запятой обнаруживается цифра 4.

Цифры выше 5 дают возможность эмитентам округлять прибыль на акцию на один "лишний" цент (например, 55,5 цента на акцию округляется до 56).

Именно прибыль из расчета на акцию является основным показателем, который прогнозируется аналитиками и по которому определяется результат работы компании за квартал.

Авторы исследования исходили из предположения, что цифра "4" должна появляться в отчетах с вероятностью 10%. Однако по итогам исследования 950 тыс. квартальных отчетов 25 тыс. компаний с 1980 по 2013 г. реальный показатель составил всего 8,6%.