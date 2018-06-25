Экономика

Снижение нормы резервирования для банков в Китае высвободит им более $100 млрд

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) с 5 июля снизит норму резервирования для крупных коммерческих банков на 0,5 процентного пункта (п.п.), что высвободит порядка 500 млрд юаней ($77 млрд).

Сокращение нормы резервирования для небольших банков, как ожидается, высвободит еще 200 млрд юаней ($30,8 млрд), пишет газета Financial Times.

Такой шаг НБК был ожидаемым, учитывая заявления его представителей о готовности использовать все инструменты кредитно-денежной политики в условиях эскалации торгового спора между КНР и США.

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Теги: Китай
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