Китай и ЕС собрались заключить соглашение по взаимным инвестициям

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Китай и Евросоюз нацелены на то, чтобы успешно провести переговоры по взаимным инвестициям, завил в понедельник заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Он на совместной с заместителем председателя Еврокомиссии Юрки Катайненом пресс-конференции в Пекине сообщил, что в ходе переговоров стороны договорились совместно выступать против протекционизма в торговле и отстаивать многостороннюю торговую систему.

Лю Хэ отметил, что Китай выступает за то, чтобы ЕС предпринял конкретные шаги по ослаблению ограничений на экспорт в Китай различного рода товаров.

Катайнен сообщил, что ЕС выступает за то, чтобы Китай ослабил ограничения на доступ европейских компаний на китайский рынок и серьезно рассмотрел вопрос с избыточными мощностями по производству стали.