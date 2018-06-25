Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть по итогам саммита ОПЕК+, завершившегося в минувшую субботу.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,05-63,39 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,2 руб. (+30 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,54 руб. (+23,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27,19 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,46 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,72 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте понедельника, корректируясь после существенного роста по итогам пятничных торгов. Участники рынка отыгрывают итоги встречи в Вене основных нефтедобывающих стран. Страны ОПЕК и не-ОПЕК в субботу договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. В пятницу решение о повышении добычи на эту величину было принято государствами ОПЕК.

Планируемое увеличение добычи создаст лишь незначительный избыток нефти на рынке, при этом оставит его с низким объемом свободных мощностей, отмечают по поводу договоренностей эксперты Goldman Sachs.

Нефть Brent резко дешевеет в понедельник после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на итогах заседания ОПЕК, WTI демонстрирует существенно менее значительное снижение цены. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени снизилась на 1,71% - до $74,26 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,25% - до $68,41 за баррель.

В пятницу контракты на Brent подорожали на 3,42% - до $75,55 за баррель, нефть WTI выросла в цене на 4,64% - до $68,58 за баррель. Спред между ценами на нефть Brent и WTI в понедельник сократился почти на 20%.

"Цены на нефть Brent корректируются сильнее, чем WTI, поскольку Brent в большей мере перепродана", - привожит агентство Bloomberg слова аналитика Samsung Futures Inc. Кима Кванграэ.

Стоимость WTI поддерживается сохранением низких запасов нефти в США: запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы торгуемой на NYMEX нефти, падают пять недель подряд в связи с началом автомобильного сезона, отмечают в Goldman Sachs.