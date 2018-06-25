"Ведомости" сообщили о планах Бориса Минца передать контроль над О1 Properties

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Борис Минц готов передать контроль над О1 Properties - одного из крупнейших владельцев московских офисов класса А, пишут "Ведомости" в понедельник.

По данным источников издания, компания начала переговоры с держателями еврооблигаций на $350 млн, касающиеся возможной смены контролирующего акционера. Еврооблигации на эту сумму были выпущены О1 Properties Finance plc в 2016 году.

Газета также отмечает, что, по условиям выпуска бумаг, их держатели могут досрочно предъявить их к погашению в случае смены контролирующего акционера. При таких условиях эмитенту придется выплатить 101% номинала и начисленные, но не выплаченные купоны.

Также "Ведомости" отмечают, что в случае смены контролирующего акционера кредиторы компании могут потребовать погашения долгов.

На 31 декабря 2017 года у O1 Properties был обеспеченный долг на $2,1 млрд и необеспеченный на $930 млн.

Переговоры с инвесторами о смене контролирующего акционера могут пройти в Лондоне на этой неделе.

Ранее 28 мая газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала об отъезде Минца вместе с семьей в Лондон. По словам одного из собеседников издания, Минц и трое его сыновей покинули страну с семьями. Один из кредиторов O1 Properties рассказал изданию, что компания может перейти во владение кипрской Riverstretch Trading & Investments. Сделка по приобретению может быть закрыта в течение нескольких месяцев. В O1 Group "Интерфаксу" тогда не стали комментировать информацию о местонахождении Минца.

"Ведомости" сообщали, что Следственный комитет России начал доследственную проверку по заявлению председателя правления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова в отношении Минца. По данным одного из источников издания, заявление может быть связано с появлением на балансе "ФК Открытие" необеспеченных облигаций "О1 груп финанс" (SPV-компании О1 Group), по которым был объявлен дефолт.