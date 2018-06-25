Harley-Davidson выведет часть производства из США из-за пошлин ЕС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Стоимость мотоциклов Harley-Davidson в странах Европейского союза увеличится в среднем на $2,2 тысячи из-за пошлин, которые ЕС ввел в качестве ответной меры после действий США на рынках стали и алюминия.

Однако, как говорится в сообщении компании Harley-Davidson Inc., оптовые цены и рекомендованные розничные цены не будут повышаться, чтобы компенсировать новые пошлины. Вместо этого она будет вынуждена перенести часть производства продукции, предназначенной для европейских стран, за пределы США.

Компания полагает, что, перекладывая оплату пошлин на мотоциклистов и дилеров, добьется лишь "немедленного и длительного негативного воздействия на операции в Европе, снижения доступности продукции Harley-Davidson для клиентов и негативного воздействия на устойчивость бизнеса дилеров", говорится в сообщении.

Ввозные пошлины на мотоциклы Harley-Davidson для рынка ЕС увеличатся с 6% до 31%. Производитель оценивает неблагоприятный финансовый эффект от такого увеличения от $90 млн до $100 млн в год. За оставшуюся часть 2018 года ущерб составит от $30 млн до $45 млн.

Таким образом, Harley-Davidson - одна из первых американских компаний, оценивших финансовые последствия торговых споров США с основными союзниками. На прошлой неделе германский автомобилестроительный концерн Daimler предупредил об ожидаемом снижении продаж в 2018 году из-за противостояния США и Китая в торговой сфере.

Решение вывести часть производства из США может ударить по родине мотоциклов Harley-Davidson - городу Милуоки, штат Висконсин, отмечает газета The Guardian. Висконсин - преимущественно сельский штат, является одним из ведущих производителей молочных продуктов. Большинство жителей штата поддержали Дональда Трампа на выборах 2016 года.

За пределами США заводы Harley-Davidson расположены в Индии, Бразилии и Таиланде. Ранее в этом году компания объявила о закрытии предприятия в Австралии. Перенос даже небольшой части производства за пределы США потребует от 9 до 18 месяцев, а также существенных дополнительных инвестиций.

Акции Harley-Davidson подешевели на 2,7% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник. С начала года по 22 июня включительно капитализация компании сократилась на 13%, до $7,4 млрд, тогда как индекс S&P 500 вырос на 3%.

Европейская комиссия 20 июня приняла документ, закрепляющий план ответных мер Евросоюза на действия США, которые с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно.

Представители государств ЕС согласовали список таких товаров в ходе встречи в Брюсселе 14 июня. Среди товаров, которые будут облагаться новой пошлиной - мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон.

В целом список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло и табачные изделия), косметику, одежду, катера, яхты и так далее.

Еврокомиссия ранее заявляла, что намерена ответить пропорциональными мерами на объявленное США введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. Кроме того, регулятор 1 июня подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий США.