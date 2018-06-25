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"Паритетбанк" снова подал заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Паритетбанк" второй раз подало в Национальный банк Украины пакет документов для приобретения АО "Сбербанк" (Украина), говорится в сообщении белорусского банка.

"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке. Решение о втором туре переговоров было принято наблюдательным советом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития ОАО "Паритетбанк", - сказал председатель правления Паритетбанка Сергей Белов.

НБУ в марте отказал Паритетбанку в согласовании сделки по покупке ПАО "Сбербанк "в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины".

Руководитель белорусского банка подчеркнул "высокий потенциал активов АО "Сбербанк". "Поэтому наше участие в торгах не требует дополнительных комментариев. В случае принятия положительного решения Национальным банком Украины мы готовы к интенсивному развитию на внутреннем и внешних рынках. Для этого в ОАО "Паритетбанк" создана надлежащая инфраструктура, соответствующая нормам корпоративного управления и международной отчетности", - сказал Белов.

Согласно сообщению, в случае одобрения заявки Паритетбанк опубликует условия сделки в международной финансовой отчетности.

Ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него - украинскую "дочку" Сбербанка РФ.

Изначально власти Белоруссии одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная Прокопене компания VP Capital сообщила, что Паритетбанк остается в собственности государства.

В настоящее время государству в лице Госкомитета по имуществу принадлежит 99,83% акций Паритетбанка. ГКИ стало собственником Паритетбанка в мае, получив акции банка от Управделами президента Белоруссии. До передачи акций Паритетбанка Управлению делами президента владельцем практически всего пакета его акций был Национальный банк.

Паритетбанк является правопреемником банка "Поиск", который был создан в январе 1991 года на базе Жилсоцбанка СССР по инициативе крупных предприятий Минска. В 1999 году контрольный пакет акций банка перешел Нацбанку Белоруссии. В 2004 году Нацбанк стал основным собственником банка, после этого банк "Поиск" был переименован в "Паритетбанк".

Паритетбанк входит в группу средних белорусских банков, занимая 15-е место по размеру активов среди 24 действующих белорусских банков. Активы банка по МСФО на конец 2017 года составили Br365,8 млн, увеличившись за год на 2,3%.

АО "Сбербанк" (Украина) основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов финучреждение занимало 6-е место среди 84 действовавших в стране банков.

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Теги: Паритетбанк, Украина, Сбербанк
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