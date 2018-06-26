Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти после отката, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2248,63 пунктов (+0,5%), индекс РТС - 11 27,84 пункта (+0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 62,84 руб. (+0,06 рубля).

Выросли рублевые акции ПАО "Полюс" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Мечела" (+0,7%), "Распадской" (+0,5%), "РусАла" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%).

Подешевели бумаги "Газпром нефти" (-0,7%), "Россетей" (-0,2%), "префы" "Ростелекома" (-0,5%).

Зарубежные рынки

Индексы в США упали в понедельник на 1,3-2,1% на опасениях нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем. Как сообщалось, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином. The Wall Street Journal написала со ссылкой источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к "важным отраслевым технологиям".

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай. Вашингтон может объявить о новых мерах, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, уже до конца недели, пишет WSJ.

Между тем, в Азии во вторник динамика индексов смешанная (Япония подросла на 0,1%, Китай просел на 1,4%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Главным опасением для инвесторов в азиатские акции остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. Вашингтон уже ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $50 млрд в год и угрожает сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.

Тем временем советник Белого дома по торговым вопросам Питер Наварро заявил в понедельник, что "США не планируют накладывать инвестиционные ограничения на весь мир". Впрочем, его слова не очень убедили инвесторов.

Нефть утром во вторник делает попытки восстановления, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на американском рынке и перспективы повышения добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,81 за баррель (+0,4% и -1,1% в понедельник), августовская цена WTI - $68,44 за баррель (+0,5% и -0,7% накануне).