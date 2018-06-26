Росавиация сообщила о росте цен на топливо в аэропортах Москвы на 3,4-4,8% за месяц

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Стоимость авиатоплива в аэропортах Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - с мая по июнь 2018 года выросла в диапазоне от 3,4% до 4,8%, свидетельствует статистика Росавиации.

В июне тонна топлива одного из трех поставщиков в "Шереметьево"- ЗАО "ТЗК Шереметьево" (СП аэропорта и его базовой авиакомпании "Аэрофлот") - продается за 46 тыс. руб. без НДС, тогда как в мае она стоила 44,5 тыс., таким образом, цена выросла на 3,4%. Стоимость тонны керосина АО "АЭРО-Шереметьево" ("дочка" "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта - TPS Avia Holding) осталась на майском уровне - 44,95 тыс. руб. Цена структуры "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" - увеличилась за отчетный период на 4,6%, составив 45,3 тыс. руб. за тонну.

Поставщик авиакеросина в "Домодедово" - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (структура холдинговой компании группы "Домодедово" DME Ltd) - поднял ценник на 4%, до 46,6 тыс. руб. за тонну.

ЗАО "Авиационно-заправочная компания" (через ЗАО "Аэроимидж" принадлежит трем гражданам РФ) и ЗАО "Топливо-заправочный сервис" (владеет гражданин РФ), работающие в периметре третьего по величине аэропорта Москвы "Внуково", продают тонну топлива в июне за 46,6 тыс. и 46,2 тыс. рублей соответственно - это на 4,7% и 4,8% дороже, чем в мае.