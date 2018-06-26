Главные новости
В РоссииУмер поэт Андрей ДементьевВ РоссииСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуВ РоссииПрофсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городах
Экономика

Глава ФНС оценил эффективность борьбы с юрлицами-"однодневками"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Кампания по борьбе с юрлицами-"однодневками", которая началась в 2016 году, позволила в разы снизить их количество, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Я бы хотел сообщить о такой важной цифре, которую мы зафиксировали, - это снижение количества "однодневок". Компании, которые, скажем так, занимались агрессивным налоговым планированием, - в 2016 году совместными усилиями с правоохранительными органами мы стали исключать их из реестра юридических лиц, заниматься очень серьёзно профилактическими мерами, связанными с тем, чтобы не позволять этим компаниям использовать схемы агрессивного налогового планирования. Снижение в пять раз", - сказал Мишустин.

По его словам, еще в 2016 г. таких компаний было больше трети от общего числа юрлиц - 1,649 млн (34,2%).

"Это то, что было. Сегодня 309 тыс. 540 - это прямо конкретно по нашему реестру юридических лиц, это примерно 7,3%, что просто даёт нам основания видеть, что экономика очищается от тех недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы", - отметил глава ФНС.

"Это целый комплекс мероприятий совместно с правоохранительными органами, с Центральным банком и с Росфинмониторингом. И это, собственно говоря, исключение из реестра, потому что законодательство поправили в 2016 году, и исключили из данного реестра более чем 1 миллион 300 тысяч недействующих компаний", - добавил он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ФНС, Михаил Мишустин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Герхард Шредер: "Роснефть" верит в европейский рынок и будет стремиться удержать на нем долюГерхард Шредер: "Роснефть" верит в европейский рынок и будет стремиться удержать на нем долю
Переизбранный глава совета директоров рассказал о своем взгляде на развитие крупнейшей российской нефтяной компанииПодробнее
 ОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеляОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеля
Глава Минэнерго Новак сообщил, что Москва готова рассмотреть данное предложениеПодробнее
 Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+
Из общего объема в 1 млн баррелей в сутки она составит около 200 тыс.Подробнее
 Увеличение добычи ОПЕК. ОбобщениеУвеличение добычи ОПЕК. Обобщение
Иран негодует, Россия заодно с Саудовской АравиейПодробнее
Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/сСтраны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/с
Реальный рост между тем будет на уровне 600 тыс. б/сПодробнее
 Чубайс спрогнозировал будущее пенсионной системыЧубайс спрогнозировал будущее пенсионной системы
По его мнению, пенсионная система станет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачуПодробнее
 Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"
С апреля она занимала должность исполнительного директора в "Пятерочке"Подробнее
 В Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отраслиВ Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли
Предлагаемые нормы снизят ставку вывозной таможенной пошлины на нефть, но увеличат ставки налога на добычу полезных ископаемыхПодробнее
 ЕС завершил программу оказания финансовой помощи ГрецииЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции
В качестве последнего транша Евросоюз выплатит 24 млрд евроПодробнее
 Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/сКомитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с
Реальные поставки на рынок будут меньше: некоторые страны не смогут увеличить добычуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уругвай - Россия8 фото
25 июня
Уругвай - Россия
В США выбрали самую уродливую собаку мира7 фото
25 июня
В США выбрали самую уродливую собаку мира
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУмер поэт Андрей ДементьевВ РоссииСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуВ РоссииПрофсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городахВ РоссииКадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублейВ РоссииРоскачество определило регионы страны с лучшим хлебомСпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018

Бышовец назвал причины крупного поражения сборной России от Уругвая

Экс-наставник национальной команды страны оценил перспективы Нигерии, Исландии и Аргентины в борьбе за место в плей-офф Подробнее

Глава ФНС отчитался о росте поступления налогов в бюджет

Путин назначил полпредов в федеральных округах

Путин назначил полпредов в федеральных округахСо своих постов были сняты представители президента в УрФО и на Северном Кавказе Подробнее

Союз журналистов России обратился в ОБСЕ из-за запрета на въезд на Украину ведущему Примакову

Васильева объяснила рост детской жестокости недостатком нравственности

Мединский сообщил о низкой осведомленности россиян о Гражданской войне

Разделения Минобрнауки на два ведомства обещали завершить к концу года

Не менее 15 человек погибли во Вьетнаме из-за наводнений

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 27 июня

Московские полицейские вернули болельщице из Германии потерянный телефон

Болельщика из Саудовской Аравии экстренно прооперировали в Сочи

Совет директоров "РусАла" покинет пятый независимый директор

Украинцы обвинили в сложной ситуации в стране Януковича и Россию

СКР счел, что въехавший в подземный переход водитель автобуса ошибочно нажал на газ

Президент Македонии отказался подписать соглашение с Грецией о переименовании страны

Кремль проверит ситуацию с запретом Евгению Примакову въезда на Украину

"Президентский рейтинг" Тимошенко оказался почти вдвое выше рейтинга Порошенко

Судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки "Турецкого потока"

Российский военный погиб в Армении

Житель Иркутской области спас школьницу, проплыв за ней около километра

Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки Хлопонину

Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуОппозиционеру также придется заплатить 1 рубль в качестве моральной компенсации Прохорову Подробнее

В Ногинске возбудили дело после гибели ребенка под колесами маршрутки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –17:00Франция Франция17:00CАвстралия Австралия– : –17:00Перу Перу17:00DНигерия Нигерия– : –21:00Аргентина Аргентина21:00DИсландия Исландия– : –21:00Хорватия Хорватия21:00