Глава ФНС оценил эффективность борьбы с юрлицами-"однодневками"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Кампания по борьбе с юрлицами-"однодневками", которая началась в 2016 году, позволила в разы снизить их количество, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Я бы хотел сообщить о такой важной цифре, которую мы зафиксировали, - это снижение количества "однодневок". Компании, которые, скажем так, занимались агрессивным налоговым планированием, - в 2016 году совместными усилиями с правоохранительными органами мы стали исключать их из реестра юридических лиц, заниматься очень серьёзно профилактическими мерами, связанными с тем, чтобы не позволять этим компаниям использовать схемы агрессивного налогового планирования. Снижение в пять раз", - сказал Мишустин.

По его словам, еще в 2016 г. таких компаний было больше трети от общего числа юрлиц - 1,649 млн (34,2%).

"Это то, что было. Сегодня 309 тыс. 540 - это прямо конкретно по нашему реестру юридических лиц, это примерно 7,3%, что просто даёт нам основания видеть, что экономика очищается от тех недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы", - отметил глава ФНС.

"Это целый комплекс мероприятий совместно с правоохранительными органами, с Центральным банком и с Росфинмониторингом. И это, собственно говоря, исключение из реестра, потому что законодательство поправили в 2016 году, и исключили из данного реестра более чем 1 миллион 300 тысяч недействующих компаний", - добавил он.