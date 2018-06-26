GE выделит в самостоятельную компанию подразделение GE Healthcare и выйдет из BHGE

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - General Electric (GE) выделит в самостоятельную компанию подразделение в сфере медицинских услуг GE Healthcare, а также планирует в течение двух-трех лет выйти из инвестиций в BHGE, образованную в результате слияния нефтегазового подразделения GE с Baker Hughes.

Эти шаги упростят корпоративную структуру GE и позволят компании существенно сократить долг.

GE сфокусируется на операциях по производству оборудования для авиации и энергетического сектора, а также возобновляемой энергетики, говорится в пресс-релизе компании.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило в список CreditWatch "негативный" все рейтинги GE, в том числе долгосрочный кредитный рейтинг "A".

"Отделение ключевого подразделения в сфере медицинских услуг ослабит диверсификацию GE, а также уменьшит прибыль и денежный поток компании, что может привести к увеличению волатильности показателей прибыли и денежного потока", - говорится в пресс-релизе агентства.

Эксперты S&P однако отмечают, что планируемое сокращение долга сократит риски.

"Способность GE улучшить кредитные показатели после отделения активов будет зависеть от ее финансовой политики и рыночных условий в ключевых сегментах бизнеса, включая энергетику и авиацию, а также от того, каким образом, будут использованы поступления от планируемого отделения BHGE", - говорится в сообщении S&P.

Совет директоров GE единогласно одобрил план, представленный по итогам стратегической оценки операций компании.

"Сегодняшний день обозначает важный этап в истории GE. Мы активно движемся вперед, как компания, сфокусированная на авиационном и энергетическом секторах, а также возобновляемой энергетике, - это три в значительной степени дополняющие друг друга направления бизнеса, готовые к росту. Мы продолжим улучшать наши операции и баланс, стремясь сделать GE более простой по структуре и сильной", - заявил гендиректор GE Джон Фланнери.

GE планирует продать порядка 20% GE Healthcare, а оставшиеся 80% подразделения распределить среди собственных акционеров в рамках схемы, не предусматривающей налогообложения.

"Структура, последовательность и время этих транзакций будут определены позднее, однако планируется завершить их в следующие 12-18 месяцев", - отмечают в компании.

Президент и главный исполнительный директор GE Healthcare Киран Мерфи останется во главе самостоятельной компании, которая сохранит бренд GE. В 2017 году выручка этого подразделения составила свыше $19 млрд.

GE планирует полностью избавиться от принадлежащей ей 62,5%-ной доли в BHGE в течение следующих двух-трех лет, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, GE продолжает принимать меры для сокращения операций финансового подразделения - GE Capital, стремясь в большей степени сфокусировать его на поддержке ключевого промышленного бизнеса компании.

Среди мер, планируемых для этого подразделения, - продажа активов на сумму $25 млрд в сфере финансирования энергетического и финансового секторов к 2020 году.

В 2019 году GE намерена влить в GE Capital капитал в размере $3 млрд.

Накануне GE объявила о продаже подразделения промышленных газовых турбин компании прямых инвестиций Advent International за $3,25 млрд. Акции GE с 26 июня исключены из Dow Jones Industrial Average, в расчет которого они входили более 110 лет.